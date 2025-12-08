بازداشت ستاره سابق لیگ برتر به اتهام تجاوز‎‎ (ویدئو)

به گزارش ایلنا، یک فوتبالیست سابق لیگ برتر و تیم ملی انگلیس به ظن اقدام به تجاوز بازداشت شده است. این بازیکن که در دهه ۲۰۱۰ برای تیم ملی انگلیس بازی می‌کرد، در فرودگاه استنستد در اسکس بازداشت شده است. نام او به دلایل قانونی اعلام نمی‌شود.

سخنگوی پلیس اسکس اعلام کرد: «یک مرد به ظن اقدام به تجاوز بازداشت شده و با قرار وثیقه تا اواخر فوریه ۲۰۲۶ آزاد است. تحقیقات ما همچنان ادامه دارد.»

بر اساس این گزارش، مأموران مرزبانی در بخش کنترل گذرنامه پیش از آنکه او سوار پرواز شود، وی را متوقف کردند. اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌داد که او در پرونده‌ای مربوط به یک اتهام قدیمیِ تلاش برای تجاوز تحت پیگرد پلیس بوده است.

در بریتانیا نام افراد بازداشت‌شده معمولاً منتشر نمی‌شود؛ سیاستی که پس از تحقیقات لوسان (Leveson Inquiry) در سال ۲۰۱۲ و با هدف جلوگیری از انتشار نام مظنونان پیش از اثبات اتهام، تقویت شد. طبق روال، نام متهم تنها در صورتی اعلام می‌شود که علیه او رسماً کیفرخواست صادر شده باشد.

انتهای پیام/