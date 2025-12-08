تحلیل کارشناس داوری مارکا:
کارشناسی داوری اتفاقات جنجالی بازی رئال مادرید - سلتاویگو
آلفونسو پرز بورول، کارشناس داوری رادیو مارکا، عملکرد الخاندرو کوینترو در دیدار رئال مادرید و سلتاویگو را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، آلفونسو پرز بورول، کارشناس داوری رادیو مارکا، عملکرد الخاندرو کوینترو در دیدار رئال مادرید و سلتاویگو را بررسی کرد و معتقد است اخراج فران گارسیا تصمیمی صحیح بوده است، اما داور در مدیریت صحنه مربوط به کارِراس دچار اشتباه شده. به گفته او، این دو اخراج تأثیر زیادی بر جریان بازی داشتند اما نتیجه نهایی را تغییر ندادند.
آلفونسو پرز بورول در برنامه «مارکادور» رادیو مارکا به ارزیابی قضاوت الخاندرو کوینترو پرداخت و گفت:«به نظر من هر دو کارت زردی که به فران گارسیا داده شد کاملاً درست بود. واکنش سرمربی او هم همین را نشان میدهد. اما داور باید صحنه کارِراس را طور دیگری مدیریت میکرد.»
او ادامه داد: «در آن صحنه، تقصیر داور بود. رئال مادرید میخواست سریع بازی را ادامه دهد و هیچچیز اتفاق نیفتاده بود که بخواهد تیمی را ۹ نفره کند. داور باید در برابر اعتراضها و فشار مسابقه مقاومت میکرد. با این حال فکر نمیکنم این تصمیمها نتیجه بازی را تغییر داده باشد.»
اهمیت دو اخراج در جریان بازی رئال مادرید - سلتاویگو
دو اخراج، بهویژه اخراج فران گارسیا، نقشی تعیینکننده در روند مسابقه داشتند.
گارسیا تنها طی دو دقیقه دو کارت زرد گرفت؛ زمانی که رئال مادرید تلاش میکرد گل زودهنگام سوئدبرگ در نیمه دوم را جبران کند. پس از اخراج او، فشار دوباره مادریدیها امید به بازگشت را زنده نگه داشته بود، اما با گذشت زمان حملات آنها به موقعیتهای خطرناک تبدیل نشد.
در حالیکه زمان اضافه در جریان بود و رئال برای گل تساوی فشار میآورد، کارِراس نیز کارت زرد دوم خود را دریافت کرد. تنها یک دقیقه بعد، هافبک سلتاویگو با گل دوم خود پیروزی تیم خیرالدس را قطعی کرد.