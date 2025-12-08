خبرگزاری کار ایران
پایان سلطنت «مَد مکس»؛ تاج به نوریس رسید (ویدئو)

لاندو نوریس با کسب جایگاه سوم در گرندپری ابوظبی، رویایی را که سال‌ها دنبال می‌کرد محقق کرد و ‏پس از ۱۷ سال مک‌لارن را دوباره به قله فرمول یک رساند.

به گزارش ایلنا، فرمول یک پس از سال‌ها سلطه یک‌جانبه، پادشاه تازه‌ای دارد. لاندو نوریس در ابوظبی تاجی را بر سر گذاشت که مدت‌ها در تعقیبش بود؛ قهرمانی جهان، آن هم در شبی که خودش پیروز گرندپری نشد اما همان جایگاه سوم برای ثبت نامش در تاریخ کافی بود. حالا نوریس عنوان بهترین راننده جهان را یدک می‌کشد.

در آخرین مسابقه فصل، مکس فرشتپن مثل بسیاری از شب‌های دیگر این سال پیروز شد و اسکار پیاستری پشت سر او قرار گرفت. اما نوریس با رانندگی حساب‌شده و خونسردانه‌اش روی سکوی سوم ایستاد؛ همان سکویی که سلطه چندساله فرشتپن و ردبول را پایان داد. این قهرمانی برای مک‌لارن اهمیت دوچندان داشت؛ چراکه از سال ۲۰۰۸ و دوران لوئیس همیلتون چنین روزی را تجربه نکرده بود.

نوریس ۲۶ ساله از نخستین بردش در میامی تا بالا رفتن از پله‌های قهرمانی جهان، مسیر طاقت‌فرسایی را پشت سر گذاشت. برداشتن تاج پادشاهی از «مَد مکس» کار ساده‌ای نبود. در میانه‌های فصل حتی فاصله چشمگیری بین پیاستری و نوریس ایجاد شد و به نظر می‌رسید راننده جوان‌تر برنده جنگ داخلی مک‌لارن خواهد شد. اما افت پیاستری و ثبات فوق‌العاده نوریس ورق را برگرداند؛ ثباتی که در نهایت سرعت وحشیانه فرشتپن را هم شکست داد.

مسابقه ابوظبی خودش یک درام کامل بود. نوریس پس از شروعی سخت و از دست دادن چند موقعیت، مجبور شد از عمق میدان بجنگد. سبقت جسورانه او از یوکی سونودا با دو چرخ خارج از پیست، به یکی از لحظات نمادین فصل تبدیل شد؛ ترکیبی از جسارت و بلوغ تاکتیکی که در نهایت با بررسی داوران هم به سودش تمام شد و تنها سونودا جریمه گرفت.

فرشتپن با وجود پیروزی در ابوظبی، جام قهرمانی را از دست داد؛ در حالی که تعداد بردهایش بیشتر از نوریس بود: هشت برد مقابل هفت برد. اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده شد، برنامه دقیق نوریس برای امتیازگیری ثابت و بدون ریسک بود؛ مسیری که او را به جام بزرگ رساند.

فصل به پایان رسید، اما نام لاندو نوریس در تاریخ جاودانه شد؛ قهرمانی که نه با یک انفجار سریع، بلکه با مجموعه‌ای از تصمیم‌های درست، مدیریت بی‌نقص، عبورهای حساب‌شده و پایبندی به استراتژی، امپراتوری چندساله فرشتپن را سرنگون کرد و مک‌لارن را پس از ۱۷ سال دوباره به تخت پادشاهی رساند.

