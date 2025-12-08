بدشانسی بزرگ رئال مادرید: میلیتائو هم مصدوم شد

به گزارش ایلنا، رئال مادرید بار دیگر با مشکل جدیدی مواجه شد. در دقیقه ۲۰ بازی مقابل سلتاویگو، میلیتائو برای جلوگیری از رسیدن پابلو دوران به تیبو کورتوا، وارد یک کورس جدی شد. او به هدف خود رسید، اما در فرود نامناسبی به زمین افتاد و به پشت ران خود چنگ زد. این بازیکن با زحمت از زمین بلند شد و بدون گذاشتن وزن بر پای خود، زمین را ترک کرد. این صحنه بیش از حد نگران‌کننده بود. رودیگر به جای او به میدان آمد.

میلیتائو چندین بار قبل از خروج از زمین متوقف شد. او به وضوح در حال درد کشیدن بود و به سختی می‌توانست به تنهایی راه برود تا اینکه در نهایت کادر پزشکی به او کمک کرد تا از گذاشتن وزن بر پای خود جلوگیری کند.

بنابراین، رئال مادرید یکی دیگر از مدافعان خود را از دست داده و اگر تغییرات عمده‌ای در وضعیت او ایجاد نشود، میلیتائو برای مدتی طولانی غایب خواهد بود. در حال حاضر، شش مدافع دیگر نیز در فهرست مصدومان قرار دارند: هویسن، مندی، کارواخال، آلابا و الکساندر-آرنولد، به علاوه میلیتائو.

غیبت میلیتائو برای ژابی آلونسو یک ضربه بزرگ محسوب می‌شود. او در این فصل، به جز یک مشکل جزئی، توانسته بود پس از بهبودی از یک آسیب جدی دیگر در زانو، جایگاه خود را در ترکیب اصلی دوباره به دست آورد. حضور او در خط دفاعی رئال مادرید به وضوح احساس می‌شد. بدون رودیگر، که او نیز به تازگی به میادین بازگشته، میلیتائو در خط دفاعی رهبری را بر عهده داشت و در فرم بسیار خوبی قرار داشت.

