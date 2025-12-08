خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بدشانسی بزرگ رئال مادرید: میلیتائو هم مصدوم شد

بدشانسی بزرگ رئال مادرید: میلیتائو هم مصدوم شد
کد خبر : 1724467
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع برزیلی رئال مادرید در جریان بازی مقابل سلتاویگو دچار مصدومیت شد.

به گزارش ایلنا،  رئال مادرید بار دیگر با مشکل جدیدی مواجه شد. در دقیقه ۲۰ بازی مقابل سلتاویگو، میلیتائو برای جلوگیری از رسیدن پابلو دوران به تیبو کورتوا، وارد یک کورس جدی شد. او به هدف خود رسید، اما در فرود نامناسبی به زمین افتاد و به پشت ران خود چنگ زد. این بازیکن با زحمت از زمین بلند شد و بدون گذاشتن وزن بر پای خود، زمین را ترک کرد. این صحنه بیش از حد نگران‌کننده بود. رودیگر به جای او به میدان آمد.

میلیتائو چندین بار قبل از خروج از زمین متوقف شد. او به وضوح در حال درد کشیدن بود و به سختی می‌توانست به تنهایی راه برود تا اینکه در نهایت کادر پزشکی به او کمک کرد تا از گذاشتن وزن بر پای خود جلوگیری کند.

بنابراین، رئال مادرید یکی دیگر از مدافعان خود را از دست داده  و اگر تغییرات عمده‌ای در وضعیت او ایجاد نشود، میلیتائو برای مدتی طولانی غایب خواهد بود. در حال حاضر، شش مدافع دیگر نیز در فهرست مصدومان قرار دارند: هویسن، مندی، کارواخال، آلابا و الکساندر-آرنولد، به علاوه میلیتائو.

غیبت میلیتائو برای ژابی آلونسو یک ضربه بزرگ  محسوب می‌شود. او در این فصل، به جز یک مشکل جزئی، توانسته بود پس از بهبودی از یک آسیب جدی دیگر در زانو، جایگاه خود را در ترکیب اصلی دوباره به دست آورد. حضور او در خط دفاعی رئال مادرید به وضوح احساس می‌شد. بدون رودیگر، که او نیز به تازگی به میادین بازگشته، میلیتائو در خط دفاعی رهبری را بر عهده داشت و در فرم بسیار خوبی قرار داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده