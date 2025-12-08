جمله جنجالی خداداد عزیزی در رسانه‌ مصری

به گزارش ایلنا به نقل از سایت مصری بصراحة، خداداد عزیزی ستاره نامدار فوتبال ایران و ملقب به «غزال تیزپای ایران»، در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه مصری بصراحة درباره قرعه گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ و تقابل حساس ایران و مصر صحبت کرد.

مصر در گروه هفتم مرحله گروهی، در کنار ایران، نیوزلند و بلژیک قرار گرفته و بازی ایران و مصر یکی از هیجان‌انگیزترین مسابقات این گروه خواهد بود.

این رسانه در معرفی خداداد عزیزی نوشت:

عزیزی که بین سال‌های 1992 تا 2004 پیراهن تیم ملی ایران را بر تن داشت، در 47 بازی ملی 11 گل به ثمر رساند و نقش مهمی در صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1998 ایفا کرد. او همچنین سابقه حضور در باشگاه‌هایی همچون کلن آلمان و سن‌خوزه ارث‌کوئیکز آمریکا را دارد.

پس از دوران بازی، عزیزی وارد عرصه مربیگری و مدیریت شد و برای مدت کوتاهی در ملی ایران هم کار کرد. او در سال گذشته به کادر مدیریتی -فنی تراکتور تبریز پیوست؛ جایی که حضورش به دلیل صراحت همیشگی‌اش با حاشیه‌هایی همراه بوده است.

عزیزی در این گفت‌وگو راجع به محمد صلاح و تقابلش با ایران گفت: «شخصاً محمد صلاح را دوست دارم؛ به‌خصوص چون سبک بازی او کمی شبیه شیوه بازی من در دوران جوانی است. او از همان منطقه‌ای آمده و توانسته به تمام دنیا برسد. فکر می‌کنم حداقل یک بار شایسته دریافت توپ طلا بوده است.»

او ادامه داد: «ناراحت‌کننده است که اکنون وضعیت خوبی در لیورپول ندارد و دوست دارم دوباره درخشش او را ببینم.»

با این حال عزیزی درباره تقابل ایران و مصر در جام جهانی گفت: «در آن بازی مقابل هم قرار می‌گیریم و مطمئنم مسابقه جذابی خواهد شد. مدافعان ما روز سختی برای صلاح خواهند ساخت، چون معتقدم ایران در جام جهانی فوتبال منسجمی ارائه خواهد داد.»

اسطوره فوتبال ایران در پایان جمله جنجالی گفت: «من برای آن بازی هرگز برای موفقیت او آرزو نمی‌کنم؛ هرچند بسیاری از ایرانی‌ها عاشق او هستند.»

انتهای پیام/