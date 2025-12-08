به گزارش ایلنا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با نتیجه‌ای تلخ مقابل سلتاویگو شکست خورد و گزارش داوری دیدار، از تنش شدید بازیکنان و کادر فنی مادریدی حکایت دارد؛ تا جایی که داور حتی به دانی کارواخال که لباس شخصی به تن داشت، تذکر مستقیم داد.

کینترو گونزالس، داور مسابقه، در گزارش رسمی خود به شش کارت زرد برای بازیکنان رئال مادرید اشاره کرده است. جود بلینگام به دلیل ورود غیرمجاز به زمین پس از دریافت کمک پزشکی، فران گارسیا با دو کارت زرد در یک دقیقه به خاطر تکل‌های بی‌پروا اخراج شد و رودریگو، والورده و کارراس نیز در دقایق پایانی به دلیل اعتراض به تصمیمات داوری کارت گرفتند.

در دقیقه ۹۰، اخراج کارراس با کارت زرد دوم همراه شد و او هنگام ترک زمین خطاب به داور گفت: «افتضاح هستی». در همین لحظه، اندریک که روی نیمکت بود، از جای خود را ترک کرد، به سمت کمک‌داور چهارم دوید و با فریاد اعتراض کرد؛ به طوری که اعضای کادر فنی مجبور شدند او را آرام کنند و در نهایت کارت قرمز مستقیم گرفت.

تنش پس از سوت پایان نیز ادامه یافت. در تونل منتهی به رختکن، داور با دیدن دنی کارواخال که لباس شخصی پوشیده بود، رو به او گفت:«این سطح بازی شماست و بعد در کنفرانس مطبوعاتی گریه می‌کنید!» این جمله به وضوح نشان‌دهنده جو سنگین و پرتنش پس از شکست رئال مادرید بود.

در گزارش داوری همچنین به کارت زرد ژابی آلونسو به دلیل اعتراض از کنار زمین در دقیقه ۷۳ اشاره شده است. به نظر می‌رسد بخش پایانی بازی به شدت احساسی و پرتنش بوده و رئال مادرید که به سرعت عقب افتاده بود، نتوانست خود را کنترل کند.

