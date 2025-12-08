خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بدشانسی بزرگ ستاره پرسپولیس در آزادی!

بدشانسی بزرگ ستاره پرسپولیس در آزادی!
کد خبر : 1724446
لینک کوتاه کپی شد.

وضعیت بد چمن زمین شماره سه آزادی باعث شد رضا شکاری برای مدت طولانی دور از میادین باشد.

به گزارش ایلنا، رضا شکاری در سه هفته نخست عملکرد خوبی را در ترکیب تیم پرسپولیس ارائه کرد اما مصدومیت بد موقع در حین تمرین و بیرون‌زدگی دیسک کمر باعث شد تا شکاری مدت طولانی از تمرین دور شود و نتواند کارش را دنبال کند. نکته مهم اینکه پزشک برای او استراحت مطلق تجویز کرد تا این بازیکن کاملا از جمع سرخپوشان دور شود. 

آسیب‌دیدگی این بازیکن که  به دلیل کیفیت نامناسب  چمن تمرین پرسپولیس به وقوع پیوست، سرانجام به پایان رسید و او در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد و همه جیز برای بازگشت در روز دربی آماده بود. اما پزشک و بدنساز پرسپولیس توصیه کردند که او با صبر و احتیاط بیشتری کار را دنبال کند. 

نکته مهم اینکه باتوجه به دوری طولانی‌مدت، حالا شکاری در حال طی دوره بازتوانی و بدنسازی است تا از نظر جسمانی همتای سایر بازیکنان شود و مشکلی برای حضور کامل در ترکیب تیمش نداشته باشد. 

روز دوشنبه اوسمار در مورد حضور او در لیست بازی پیکان تصمیم خواهد گرفت و باید دید که او چه زمانی به لیست تیمش یازخواهد گشت. 

شاید دیدار با تراکتور فرصت جالبی باشد تا شکاری در جام حذفی به همبازیان خود ملحق شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده