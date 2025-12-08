بدشانسی بزرگ ستاره پرسپولیس در آزادی!

به گزارش ایلنا، رضا شکاری در سه هفته نخست عملکرد خوبی را در ترکیب تیم پرسپولیس ارائه کرد اما مصدومیت بد موقع در حین تمرین و بیرون‌زدگی دیسک کمر باعث شد تا شکاری مدت طولانی از تمرین دور شود و نتواند کارش را دنبال کند. نکته مهم اینکه پزشک برای او استراحت مطلق تجویز کرد تا این بازیکن کاملا از جمع سرخپوشان دور شود.

آسیب‌دیدگی این بازیکن که به دلیل کیفیت نامناسب چمن تمرین پرسپولیس به وقوع پیوست، سرانجام به پایان رسید و او در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد و همه جیز برای بازگشت در روز دربی آماده بود. اما پزشک و بدنساز پرسپولیس توصیه کردند که او با صبر و احتیاط بیشتری کار را دنبال کند.

نکته مهم اینکه باتوجه به دوری طولانی‌مدت، حالا شکاری در حال طی دوره بازتوانی و بدنسازی است تا از نظر جسمانی همتای سایر بازیکنان شود و مشکلی برای حضور کامل در ترکیب تیمش نداشته باشد.

روز دوشنبه اوسمار در مورد حضور او در لیست بازی پیکان تصمیم خواهد گرفت و باید دید که او چه زمانی به لیست تیمش یازخواهد گشت.

شاید دیدار با تراکتور فرصت جالبی باشد تا شکاری در جام حذفی به همبازیان خود ملحق شود.

انتهای پیام/