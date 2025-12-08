جانشین سروش رفیعی در پرسپولیس مشخص شد

به گزارش ایلنا، شرایط دربی ۱۰۶ و ارائه یک بازی بسته و با احتیاط از هر دوتیم سبب شد تعویض‌های سرمربی ها نیز محدود شود و اوسمار ویه‌را در این دیدار تنها از دو تعویض خود بهره برد.

نکته اینکه باوجود اینکه سروش رفیعی در دربی کارت زرد گرفته بود، اوسمار ترجیح داد بعد از تعویض عالیشاه، دیگر کاپیتان خود را در زمین نگه دارد و همین موضوع باعث شد محمد خدابنده‌لو نتواند در شهرآورد ۱۰۶ بازی کند.

حالا با اعلام سازمان لیگ، سروش رفیعی با دریافت ۴ کارت زرد از بازی بعدی محروم شده و بنابراین اوسمار در میانه میدان باید به فکر یک بازیکن جانشین باشد. در شرایطی که هنوز مشخص نیست مارکو باکیچ به این دیدار می‌رسد یا نه، حضور خدابنده‌لو در ترکیب اصلی محتمل به نظر می‌رسد.

خدابنده‌لو در این فصل ۸ بازی به میدان رفته و در مجموع ۳۷۷ دقیقه بازی یک پاس گل داده است. او در سه بازی با هدایت اوسمار دو بار یار تعویضی بوده و احتمالا این هفته نخستین بازی فیکسش را با او تجربه خواهد کرد.

