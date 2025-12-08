خبرگزاری کار ایران
احکام کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی پرسپولیس صادر شد
احکام کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی پرسپولیس توسط مدیرعامل باشگاه صادر شد.

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس طی احکامی اعضای کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی باشگاه پرسپولیس را منصوب کرد.

اعضای کمیته انضباطی

۱ دکتر عباس مؤذن

۲ دکتر حمزه علی شریفی

۳ دکتر محسن مدیروستا

۴ دکتر حمید رضا حسینی

۵ دکتر صابر سروش

اعضا کمیته اخلاق

۱ دکتر سعید ره انجام

۲ دکتر داوود آذرتاش

۳ دکتر رستمی رهرو

۴ مصطفی جریدی

۵ دکتر صائب درویشی

اعضای کمیته حقوقی

۱ دکتر سیامک جلوه

۲ دکتر مهدی الیاسی

۳ دکتر عبدالصمد ابراهیمی

۴ دکتر امیر محمودی

