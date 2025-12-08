احکام کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی پرسپولیس صادر شد
احکام کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی پرسپولیس توسط مدیرعامل باشگاه صادر شد.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس طی احکامی اعضای کمیته انضباطی، اخلاق و حقوقی باشگاه پرسپولیس را منصوب کرد.
اعضای کمیته انضباطی
۱ دکتر عباس مؤذن
۲ دکتر حمزه علی شریفی
۳ دکتر محسن مدیروستا
۴ دکتر حمید رضا حسینی
۵ دکتر صابر سروش
اعضا کمیته اخلاق
۱ دکتر سعید ره انجام
۲ دکتر داوود آذرتاش
۳ دکتر رستمی رهرو
۴ مصطفی جریدی
۵ دکتر صائب درویشی
اعضای کمیته حقوقی
۱ دکتر سیامک جلوه
۲ دکتر مهدی الیاسی
۳ دکتر عبدالصمد ابراهیمی
۴ دکتر امیر محمودی