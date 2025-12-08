تیمی که سخت میبازد و از روحیه راگبی نیرو میگیرد
ویدئو: هشدار جدی برای فوتبال ایران
مسیر نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد اولین رقیب ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار سرسختتر از چیزی است که تصور میشود. تیمی که هرچند ستارههای بزرگ ندارد، اما سخت میبازد، دیر فرو میریزد و مقابل رقبای قدرتمند هم مقاومت میکند.
به گزارش ایلنا، نگاهی دقیق به عملکرد تیم ملی نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد اولین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، برخلاف تصور رایج، اصلاً آسان و قابل پیشبینی نخواهد بود. پس از مشخص شدن سه رقیب ایران یعنی بلژیک، مصر و نیوزیلند ممکن است ذهنمان ناخودآگاه به سمت سناریوی معمول برود: «بردن نیوزیلند باید قطعی باشد.» اما واقعیت چیز دیگری است.
اگر مسیر سال ۲۰۲۵ نیوزیلندیها را موشکافانه بررسی کنیم، تصویر کاملاً متفاوتی به دست میآید. تیمی که دارن بیزلی هدایتش را بر عهده دارد، یک سال پرچالش را پشت سر گذاشته؛ سالی پر از بازیهای سخت، شکستهای حداقلی و نتایجی که باید برای ما زنگ خطر باشند. نیوزیلند تیمی است که میبازد، اما بهسختی. در سید چهار قرار دارد، اما رفتارش شبیه تیمهای معمولی این سید نیست.
پس از پایان انتخابی اقیانوسیه، جایی که با دو نمایش یکطرفه -برد ۷-۰ مقابل فیجی و پیروزی ۳-۰ برابر نیو کالدونیا- بهراحتی سهمیه گرفتند، تازه مرحله مهم شروع شد: بازیهای دوستانه با قدرتهای بزرگتر.
هشتم ژوئن نقطه شروع تصویر واقعی این تیم بود؛ برد ۱-۰ مقابل ساحل عاج، نتیجهای که باید برای کادر فنی ایران اهمیت ویژهای داشته باشد. تیمی که توان شکست ساحل عاج قدرتمند را دارد، مطمئناً رقیب خطرناکی است.
چند روز بعد، نیوزیلند ۲-۱ به اوکراین باخت، سپس دوبار مقابل استرالیا شکست خورد (۱-۰ و ۳-۱). اما چیزی که جلب توجه میکرد، فرو نریختن تیم بود؛ هر بار شکستها حداقلی و همراه با مقاومت طولانی.
در فیفادی اکتبر، باخت نزدیک ۱-۰ مقابل لهستان و سپس تساوی ۱-۱ با نروژ، تصویر شفافتری ساخت:
نیوزیلند تیمی نیست که بهراحتی از هم بپاشد.
نروژ، یکی از تیمهای درخشان اروپا در مقدماتی، نتوانست حریف این تیم شود و این موضوع باید برای ایران هشداردهنده باشد.
اما فیفادی نوامبر سختترین محک بود؛ شکست ۲-۱ مقابل کلمبیا و ۲-۰ برابر اکوادور. این نتایج نشان داد نیوزیلند در برابر فوتبال آمریکای جنوبی بیشتر مشکل دارد؛ نکتهای که حتماً مورد توجه کادر فنی ایران قرار خواهد گرفت.
در مجموع، نیوزیلند تیمی بدون ستارههای بزرگ است، اما چیزی دارد که در فوتبال کمیاب است: دوام، نظم ذهنی و سرسختی. تیمی که زمین میخورد، اما نمیشکند. میبازد، اما تسلیم نمیشود. و این دقیقاً همان ویژگیای است که باید از آن ترسید.
اما اگر هنوز دلیلی برای جدی گرفتن نیوزیلند میخواهید، کافی است نگاهی به فرهنگ ورزشی این کشور بیندازید. نیوزیلند یکی از ابرقدرتهای جهان در راگبی و کریکت است. صحنه معروف «هاکا» -رقص جنگجویان مائوری- را همه دیدهاند؛ نمادی از جسارت، تعصب و بیباکی. همین روحیه در تمام ورزشهای این کشور جریان دارد. نیوزیلندیها سخت، جنگجو و سرسختاند.
و این دقیقاً همان تیمی است که ایران باید در نخستین قدم جام جهانی با آن روبهرو شود.
به هیچ وجه نباید دستکمشان گرفت.