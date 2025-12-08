نیمار سانتوس را از از سقوط نجات داد

به گزارش ایلنا، سانتوس که آخرین بازی لیگ خود را برگزار می‌کرد، با توجه به تاریخچه‌ای که با پله، یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال دارد، توانست از سقوط به دسته پایین‌تر جلوگیری کند. این باشگاه در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار پس از مرگ پله به لیگ پایین‌تر سقوط کرده بود.

نیمار که در اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل پارگی رباط صلیبی در یک بازی انتخابی جام جهانی مقابل اروگوئه دچار آسیب‌دیدگی شد، در تلاش برای بازگشت به فرم خود با وجود مشکلات جسمی، نقش کلیدی در مبارزه سانتوس برای جلوگیری از سقوط ایفا کرد.

این ستاره فوتبال که در ژانویه به سانتوس بازگشت، در این باشگاه که از آنجا حرفه خود را آغاز کرده، تأثیرگذار بود. در سه بازی اخیر لیگ، نیمار یک گل به اسپورت رسیفه زد، در پیروزی ۳-۰ برابر یوونتود هت‌تریک کرد و در بازی روز یکشنبه نیز به عنوان یک سازنده بازی مؤثر عمل کرد.

تیم سانتوس با گل‌های تاکیانو در دقایق ۲۶ و ۲۸ و گل ژوآئو اشمیدت در دقیقه ۶۰، در استادیوم ویلا بلمیرو به پیروزی رسید و در نهایت با ۴۷ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفت.

نیمار فقط در ۱۹ از ۳۸ دور لیگ که از آوریل آغاز شده بود، به میدان رفت و ۸ گل به ثمر رساند.

نیمار پس از بازی گفت:«من برای این به سانتوس آمدم تا بهترین کمکی که می‌توانم را انجام دهم. این هفته‌ها برای من سخت بوده است. از کسانی که در کنارم بودند و من را حمایت کردند، تشکر می‌کنم. اگر آن‌ها نبودند، به دلیل این آسیب‌ها و مشکل زانو نمی‌توانستم این بازی‌ها را انجام دهم. نیاز به استراحت دارم و سپس باید این عمل جراحی زانو را انجام دهم.»

نیمار جزئیات بیشتری درباره آسیب‌دیدگی زانو و جراحی ارائه نکرد. او همچنین امیدوار است که در ترکیب نهایی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد، هرچند کارلو آنچلوتی، سرمربی جدید تیم ملی از زمان تصدی‌اش در ماه می، هنوز او را انتخاب نکرده است. این مربی ایتالیایی اعلام کرده که اگر نیمار در شرایط خوبی باشد، او را به تیم ملی دعوت خواهد کرد.

