۵ نماینده ایران در جمع نامزدهای برترین کشتی‌گیران سال ۲۰۲۵ جهان

۵ نماینده ایران در جمع نامزدهای برترین کشتی‌گیران سال ۲۰۲۵ جهان
کد خبر : 1724399
صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی (UWW)، اسامی نامزدهای برترین کشتی‌گیران آزاد و فرنگی سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که تیم‌های ملی ایران حضور چشمگیری در این فهرست دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ۳ نماینده و تیم ملی کشتی آزاد با ۲ نماینده، در کنار آمریکا، بیشترین تعداد نامزد را در میان کشورهای مختلف به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش کشتی آزاد، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نمایندگان کشورمان هستند که با نفرات زیر برای کسب عنوان برترین کشتی‌گیر سال رقابت می‌کنند:

زائور اوگویف (روسیه)

زاهد والنسیا (آمریکا)

کایل اسنایدر (آمریکا)

در بخش کشتی فرنگی نیز سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی در بین نامزدهای نهایی قرار گرفتند و برای کسب این عنوان با کشتی‌گیران زیر رقابت خواهند داشت:

مالخاس آمویان (ارمنستان)

آیت‌جان خالماخانوف (قزاقستان)

گفتنی است از مجموع ۱۰ نامزد معرفی‌شده، ۵ کشتی‌گیر ایرانی هستند که ۵۰ درصد از کل نامزدها را تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده جایگاه برجسته کشتی ایران در سطح جهان است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
