خشم ژابی در برنابئو؛ داور همهچیز را خراب کرد! (ویدیو)
شکست غیرمنتظره رئال آتشی به جان ژابی انداخت؛ مربی اسپانیایی در پایان بازی، هم تیمش را سرزنش کرد، هم مصدومیتها را، اما بیشترین تیرهایش مستقیماً سمت داور رفت.
به گزارش ایلنا، در برنابئویی که هنوز صدای سوتهای اعتراض هواداران در آن میپیچید، ژابی آلونسو با چهرهای مات و ذهنی درگیر مقابل خبرنگاران ظاهر شد؛ مربیای که انگار خودش هم باور نمیکرد چه بر سر تیمش آمده.
ژابی شروع صحبتهایش را با لحنی ناراضی آغاز کرد:
«واقعاً همهمان عصبی هستیم. نه شکل بازی شبیه چیزی بود که میخواستیم، نه نتیجه آنطور که باید میشد. مصدومیت میلیتائو از همان ثانیههای اول همه نقشههایمان را دود کرد و به هوا فرستاد. مجبور شدیم تمام سیستم را آنی تغییر دهیم و این ضربه بزرگی بود.»
هفت مسابقه و فقط دو برد؛ آمار ناامیدکننده:
«باید فوراً از این شرایط عبور کنیم. لالیگا هنوز تمام نشده. چهارشنبه هم بازی بزرگ مقابل سیتی داریم؛ بهترین فرصت برای پاک کردن این تلخی.»
درباره بازی با سلتا:
«هیچ ریتمی نداشتیم. هیچ چیزی شبیه آن رئالی نبود که میخواستیم نشان بدهیم. مصدومیت میلیتائو همه چیز را از جا کند و بعد از آن فقط سعی میکردیم زنده بمانیم. عجیب اینکه تنها زمانی که کمی جان گرفتیم، بعد از اخراج بود! از همان ابتدا همه چیز کج پیش رفت. دردناک است… و طبیعیست که هواداران هم خشمگین باشند.»
راه نجات؟
«باید کنار هم بمانیم. تیم هنوز میتواند ورق را برگرداند. یک لغزش خانگی پایان دنیا نیست، اما در باشگاهی مثل رئال، کوچکترین شکست مثل زخم تازه است. باید سرمان را بالا بگیریم و ادامه بدهیم.»
برای بازی با سیتی:
«بازی تعیینکنندهایست. سه امتیاز کلیدی داریم و میخواهیم ثابت کنیم رئالِ واقعی هنوز اینجاست.»
اما جنجالیترین بخش صحبتهای ژابی، حمله او به داور بود:
«داوری اعصابمان را خرد کرد. تصمیمهایی که واقعاً تیم را از حالت عادی خارج کرد. اخراجها… مماشات بیدلیل با بازیکنان حریف… و کارت زرد کارراس؟ انگار داور منتظر کوچکترین بهانه بود تا کارت را بالا ببرد! اصلاً از قضاوتش خوشم نیامد.»
در پایان درباره مسئولیت شکست گفت:
«همه مسئولیم. چه روز خوب باشد چه بد، کنار هم هستیم. مصدومیتها کاری کرده هر مسابقه با یک ترکیب تازه وارد زمین شویم. باید هر بازی را مثل فینال ببینیم.»
درباره ماستانتونو و سبایوس هم افزود:
«فرانکو کمکم به فرم برمیگردد. سبایوس؟ تصمیم فنی بود. فعلاً مجبوریم انتخابهای متفاوتی داشته باشیم.»