ورمزیار: کیفیت تکنیکی دربیهای قدیم بالاتر بود
صادق ورمزیار، پیشکسوت استقلال، در ارزیابی کیفیت دربی ۱۰۶ و شرایط فنی آبیها، تفاوت سطح تکنیکی نسلهای گذشته با امروز، نقش بازیکنان جوان و الزامات موفقیت استقلال در ادامه فصل را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، صادق ورمزیار، پیشکسوت فوتبال ایران، با اشاره به عملکرد دو تیم در شهرآورد اخیر پایتخت، معتقد است کیفیت فنی دربیهای امروز با گذشته قابل مقایسه نیست.
متن مصاحبه را در زیر بخوانید:
ارزیابی شما از کیفیت دربیهای امروز نسبت به گذشته چیست؟
بهنظر من کیفیت تکنیکی گذشته بالاتر بود. آن زمان زمینها خوب نبود اما بازیکنان تواناییهای فردی فوقالعادهای داشتند. بازیکنانی مثل شاهرخ بیانی، مجید نامجومطلق، امیر قلعهنویی و جعفر مختاریفرد بهتنهایی قادر بودند یکبهیک حریف را دریبل کنند و فوتبال زیبا ارائه بدهند. مردم از این مهارتها لذت میبردند اما امروز آن سطح از توانایی فردی کمتر دیده میشود.
عملکرد بازیکنان جوان استقلال مثل کوشکی و آسانی را چطور میبینید؟
حضور این بازیکنان نتیجه سرمایهگذاری درست باشگاه بوده است. کوشکی و آسانی توان تهاجمی تیم را بالا بردهاند و جریان بازی را تغییر میدهند. باشگاه برای رشدشان هزینه و زمان صرف کرده و امروز استقلال از این سرمایهگذاری سود میبرد. من معتقدم همیشه سرمایهگذاری روی جوانان جواب میدهد.
استقلال در بازی اخیر چه نقاط قوتی داشت؟
در نیمه اول عملاً با ده نفر بازی کردیم اما در همان شرایط هم امکان استفاده بهتر از موقعیتها وجود داشت. هر بازیکن در زمان مناسب میتواند برای تیم حیاتی باشد. هدف استقلال قهرمانی است و هر مسابقه بخشی از مسیر رسیدن به این هدف محسوب میشود. دربی و غیردربی ندارد؛ تمرکز باید روی ادامه مسیر باشد. نباید مشکلات مدیریتی یا فنی باعث شود تیم از مسیر اصلی منحرف شود. حتی اگر یک بازیکن غایب باشد، با برنامهریزی درست میتوان راه موفقیت را ادامه داد.
درباره کنار گذاشته شدن برخی ستارهها مثل رامین رضاییان چه نظری دارید؟
فوتبال ترکیبی از استعداد فردی و برنامهریزی تیمی است. نسل گذشته نشان داد توان فردی چقدر میتواند فوتبال را جذاب کند و امروز هم بازیکنانی مثل کوشکی و آسانی همین نقش را دارند. استقلال حتی با کمبود یک یا دو بازیکن میتواند به نتایج بزرگ برسد، به شرطی که تمرکز از اهداف اصلی برداشته نشود.