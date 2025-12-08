خبرگزاری کار ایران
رسول خطیبی مدعی صندلی استقلال شد!

بعد از پایان همکاری در مس رفسنجان، اکنون رسول خطیبی با دو پست ادعای بازگشت زودهنگام به فوتبال را دارد، سرمربیگری یا مدیریت!

به گزارش ایلنا، پیش از برگزاری دربی گفته شد که مدیران باشگاه استقلال قرار است پس از این مسابقه درخصوص تعیین مدیرعامل جدید نشستی مهم برگزار کنند. هرچند در ماه‌های اخیر با حضور تاجرنیا در سمت سرپرست مدیرعاملی، امور باشگاه بدون مشکل خاصی پیش رفته، اما ادامه‌دار شدن وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی به موضوعی جدی و قابل ‌تأمل تبدیل شده است.

در همین راستا گفته می‌شود مدیران استقلال قصد دارند طی روز‌های آینده جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این پرونده برگزار کنند. با این حال شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که احتمال دارد بار دیگر مدیرعامل انتخاب نشود و تاجرنیا همچنان به‌عنوان سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد! در این میان یک نام جدید به فهرست گزینه‌های مطرح اضافه شده است؛ رسول خطیبی، سرمربی پیشین مس رفسنجان که به‌تازگی به دلیل نتایج ضعیف از این تیم جدا شد.

خطیبی پیش‌تر تجربه حضور در سمت مدیرعاملی باشگاه‌های پیکان و سایپا را نیز داشته، هرچند عمر مدیریتش در هر دو باشگاه کوتاه بود. اکنون برخی منابع از او به‌عنوان گزینه‌ای تازه برای هدایت ساختار مدیریتی استقلال یاد می‌کنند.

اینکه خطیبی چقدر شانس حضور در این پست را دارد یا اساساً مدیران استقلال قصد انتخاب مدیرعامل جدید را دارند، هنوز مشخص نیست؛ اما تداوم این ابهام قطعاً موضوعی است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

