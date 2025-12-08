چالش تازه جلالی در استقلال؛ نیمکتنشینی یا بازگشت به ترکیب اصلی؟
ابوالفضل جلالی که طی سالهای گذشته یکی از گزینههای ثابت استقلال در پست دفاع چپ بود، این فصل با شرایط متفاوتی روبهرو شده و جای خود را به حسین گودرزی داده است.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی هرگز تصور نمیکرد در این فصل چنین شرایطی را تجربه کند؛ شرایطی که در آن به نیمکتنشین محض تبدیل شود و حسین گودرزی جای او را در ترکیب اصلی استقلال بگیرد. جلالی در سالهای اخیر همواره یکی از گزینههای ثابت استقلال در سمت چپ بوده و حتی زمانی که افت مقطعی داشت، باز هم معمولاً در ترکیب اولیه جایگاه خود را از دست نمیداد. اما فصل جاری برای او مسیری متفاوت رقم زده است. جلالی اکنون در وضعیتی کاملاً تازه و البته دشوار قرار دارد؛ وضعیتی که کمتر پیش آمده بود در استقلال تجربه کند. با وجود این، ساپینتو همچنان بیمیل نیست که این مدافع چپ تکنیکی و باتجربه را دوباره وارد چرخه بازیها کند. سرمربی استقلال اعتقاد دارد جلالی از نظر فنی توان بازگشت به ترکیب را دارد، اما مشکل اینجاست که درخشش کمنظیر گودرزی عملاً مسیر را برای چنین بازگشتی مسدود کرده است.
گودرزی در هفتههای اخیر نمایشهایی ارائه داده که نهتنها رضایت کادرفنی را جلب کرده، بلکه انتظارات را نیز بالا برده است. در این میان جلالی باید تلاش کند سطح آمادگی خود را افزایش دهد و در تمرینات کیفیتی نشان دهد که ساپینتو را وادار به تجدیدنظر کند. با توجه به فشردگی مسابقات و احتمال نیاز به چرخش بازیکنان، این شانس هنوز برای او وجود دارد. حال باید دید سرنوشت جلالی و استقلال چگونه رقم خواهد خورد؛ آیا او میتواند جایگاه از دست رفتهاش را پس بگیرد، یا اینکه دوران حضورش در نقش بازیکن ذخیره ادامهدار خواهد شد؟