پایان شایعات جنجالی درباره رامین رضاییان و ساپینتو

به گزارش ایلنا، تمرین روز گذشته استقلال با حضور رامین رضاییان برگزار و مشخص شد شایعه اخراج او از تیم اساساً صحت نداشته است. طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها ادعا کردند میان ساپینتو و رضاییان برخورد تندی صورت گرفته و حتی صحبت از کنار گذاشته شدن این بازیکن به میان آوردند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نقل‌قول‌های منتشر شده هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت نداشته و موضوع بسیار کوچک‌تر از آن بود که رسانه‌ها بازتاب دادند. رضاییان مانند گذشته در تمام جلسات تمرینی استقلال شرکت می‌کند و مشکلی برای همراهی تیم ندارد. از قرار معلوم، ساپینتو نیز کاملاً به این بازیکن اعتماد دارد و قصد دارد در دیدار حساس مقابل ملوان از او استفاده کند. با توجه به شرایط موجود، رضاییان همچنان یکی از گزینه‌های جدی کادرفنی برای حضور در ترکیب اصلی است و تمام حاشیه‌های اخیر صرفاً بزرگنمایی رسانه‌ای بوده است. شایعات اخیر بیشتر حول گفتمانی که میان رضاییان و وریا غفوری بوده، به وجود آمده و ساپینتو شخصاً اختلافی با این بازیکن ندارد.

رضاییان و ساپینتو در تمرین دیروز یکدیگر را در آغوش کشیدند تا نشان دهند که مشکلی با هم ندارند و پاسخ حاشیه های اخیر را بدهند.

