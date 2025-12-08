مدل نقل و انتقالاتی ویژه پرسپولیس: آمادهباش به خریدهای هیجان انگیز
پرسپولیس با تیم فنی ویژه خود عملکرد بازیکنان زیادی را در فاصله کوتاه باقیمانده تا نیم فصل دنبال می کند تا خریدهای حساب شده ای را برای تقویت تیم در نظر بگیرد.
به گزارش ایلنا، بعد از تشکیل دپارتمان آنالیز و استعدادیابی در باشگاه پرسپولیس و حضور فرزاد حبیباللهی در سمت آنالیزور این دپارتمان که ظاهراً به خواسته و پیشنهاد محسن خلیلی صورت گرفته روند و پروسه نقل و انتقالات در این باشگاه کلاً تغییر کرده و وارد فاز متفاوتی شده است. باشگاه پرسپولیس سعی کرده با تشکیل این دپارتمان و ترسیم خط مشی تازه حواشی و شایعات مربوط به جذب بازیکن جدید را تا حد زیادی کاهش داده و البته پروسه رسیدن به گزینههای هدف به شکل کاملاً اصولی دنبال شود.
در شرایطی که از ابتدای حضور اوسمار در کادر فنی بحث تقویت تیم در نقل و انتقالات زمستانی باز شده و بعضاً اخباری درباره لیست مایحتاج او برای نیم فصل دوم منتشر شده اما مدیران باشگاه پرسپولیس اصرار داشتند که کلید این حرکت بعد از دربی زده شود. با این حال در شرایطی که همچنان گفته میشود اوسمار فهرستی به باشگاه نداده اما از سوی دیگر شنیده شده طی روزهای اخیر جلسات متعددی بین مدیران باشگاه پرسپولیس و اوسمار برگزار شده و طرفین به جمعبندی ابتدایی برای جذب نفرات مدنظر و تقویت تیم، دست یافتهاند.
سرمربی برزیلی در فاز ابتدایی پستهایی که این تیم نیازمند تقویت در آن است را به باشگاه اعلام کرده و شرایط و خصوصیات نفرات مدنظر خود را نیز اعلام کرده است. در کنار آن، نام برخی بازیکنان که عمده آن خارجی هستند نیز به اطلاع باشگاه رسیده است.
باشگاه پرسپولیس نیز که بعد از تغییرات صورت گرفته مدیریتی، چارت ویژهای را شکل داده، با معاونت ورزشی و همچنین تیم آنالیز و مدیریت اسکاتینگ به دنبال بررسی و آنالیز نفرات پرتعدادی هستند که در فاز ابتدایی شرایط حضور در این باشگاه را دارند. بر این اساس آنها ضمن بررسی کامل لیگ برتر و دسته پایینتر، همچنین پیشنهادات مدیربرنامههای مختلف را نیز دریافت کرده و این پروسه همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر بیش از 30 بازیکن از تیمهای مختلف و البته نفرات خارجی برای بررسی کامل و آنالیز در اختیار این باشگاه قرار گرفته که به طور شبانهروزی مورد تحقیق آنها قرار میگیرد.
موضوع مهمتر نیز این است که باشگاه پرسپولیس به واسطه شرایط سنی تیم، در برنامه خاص نقل و انتقالاتی خود جذب بازیکنان جوان را در اولویت اصلی و اولیه خود قرار داده و به جوانگرایی و پایین آوردن سن اسکواد خود تکیه کرده است. در این لیست میتوان گفت بجز پست دروازهبانی و وینگر در تمامی پستهای دیگر این باشگاه گزینه در اختیار گرفته و به دنبال بررسی شرایط و مذاکره نهایی خواهد بود.
باید دید این پروسه و روند تازهای که مدیران باشگاه پرسپولیس قرار است طی کنند منجر به رضایتمندی هواداران و در نهایت موفقیت ورزشی تیم خواهد شد یا خیر.