احتمال غیبت عالیشاه برابر پیکان افزایش یافت

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در سیزدهمین بازی فصل میهمان پیکان خواهد بود. این یک دربی کم‌اهمیت‌تر است که به فاصله‌ای کوتاه از دربی تاریخی پایتخت برگزار می‌شود. در عین حال با توجه به میزبانی خودروسازان این مسابقه در ورزشگاه و شرایطی خاص برگزار می‌شود.

فقط دو جلسه تمرین

پرسپولیس فرصت زیادی به تفکر و افسوس درباره از دست دادن دو امتیاز دربی ندارد کما اینکه با شرایط فنی آن مسابقه به نظر می‌رسد تساوی کاملاً عادلانه بوده است. با این حال کتاب دربی همان شب بسته شد و سرخ‌ها بعد از یک روز استراحت از دیروز آماده مسابقه بعدی خود در لیگ برتر شدند که در فاصله‌ای بسیار کوتاه از دربی برگزار خواهد شد. تا اینجای فصل معمولاً فاصله بازی‌ها حداقل 5 و بعضاً تا 8 روز بوده است اما این بار پرسپولیس تنها چهار روز بعد از بازی سنگین در اراک باید مقابل پیکان قرار بگیرد. در واقع سرخ‌ها بعد از تعطیلی تمرین شنبه با دو جلسه تمرین در روزهای یکشنبه و دوشنبه آماده مصاف با شاگردان سعید دقیقی خواهند شد که شاید این مسأله کار اوسمار و کادرش را کمی دشوار کند.

البته پیکان هم شرایط چندان بهتری نداشته و آنها بعد از یک برد روحیه‌بخش در سیرجان که پنجشنبه هفته قبل برگزار شد 5 روز زمان داشته‌اند تا آماده مصاف خانگی با پرسپولیس شوند.

تجربه بازی بدون تماشاگر

در تمام بازی‌های این فصل حتی آنهایی که ظاهراً خارج از خانه برگزار شده پرسپولیس تماشاگر داشته است. این مسأله در حالی مهم به نظر می‌رسد که در برخی از شهرستان‌ها پرسپولیس حتی نسبت به تیم میزبان هوادار بیشتری دارد که حتی اگر در شهر محل بازی ساکن نباشند از شهرهای مجاور یا استان‌های همسایه به استادیوم آمده‌اند.

با این وجود این بار برای اولین بار در فصل جاری لیگ برتر قرار است دیدار خارج از خانه مقابل پیکان در ورزشگاه خالی از تماشاگر دستگردی یا همان پاس قوامین برگزار شود. پیکان در بازی قبلی خود در این ورزشگاه چند صد تماشاگر داشت و طبیعتاً با حضور پرسپولیس احتمال داشت سکوهای این ورزشگاه 6-5 هزار نفری پر شود اما طبیعتاً شورای تأمین با توجه به موقعیت محلی این ورزشگاه اجازه چنین اتفاقی را نمی‌داد. به همین خاطر بازی در سکوت کرکننده اکباتان و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد که این مسأله به ضرر پرسپولیس و به سود پیکان است.

چمن فوق‌العاده

با وجود غیبت تماشاگران در این بازی حداقل پرسپولیسی‌ها می‌توانند امیدوار باشند که در یک زمین چمن مسطح و فوق‌العاده بازی خواهند کرد. فقط چهار روز بعد از انجام دربی در زمین نامسطح اراک و تجربه بازی در زمین پر از ایراد تختی تهران حالا پرسپولیس باید در بهترین زمین چمن پایتخت بازی کند و طبیعتاً انتظار می‌رود در این زمین کیفیت نمایش سرخ‌ها به مراتب بالاتر برود.

ورزشگاه پاس قوامین این فصل میزبان دو بازی لیگ بوده؛ یکی دیدار هفته اول شمس‌آذر و استقلال خوزستان که به میزبانی تیم اهوازی برگزار شد و دومی همین دو هفته پیش که پیکان میزبان ملوان بود و با تک گل علیرضا خدادادی مهاجم سابق پرسپولیس برنده شد.

در بازی هفته اول شرایط این زمین مطلوب نبود اما بعد از زیر کشت رفتن چمن آن شرایط فوق‌العاده مطلوبی دارد که این وضعیت در بازی اخیر پیکان – ملوان کاملاً مشهود بود. به نظر می‌رسد بعد از حضور پرسپولیس در این ورزشگاه و تعریف و تمجیدهایی که احتمالاً از زمین چمن این مجموعه خواهد شد مشخص می‌شود که بالاخره در کل ایران هستند مسئولان و مدیرانی که بلدند چطور زمین چمن را آماده یک مسابقه مهم فوتبال کنند. در عین حال به نظر می‌رسد بازی در این زمین هموار و مخمل‌گونه مشکل و تلخی ناشی از غیبت تماشاگران را تا حد زیادی از بین ببرد و می‌توان منتظر یک فوتبال خوب بود.

خاطرات بردهای سه گله از اکباتان

اوایل خردادماه 1402 و در نیمه‌نهایی جام حذفی پرسپولیس در ورزشگاه اکباتان یک برد درخشان مقابل هوادار به دست آورد و با سه گل برنده شد تا بعد از قهرمانی لیگ به فینال جام حذفی برسد. این آخرین حضور پرسپولیس در ورزشگاه پاس تا بازی این هفته به حساب می‌آید. در آن مسابقه سرخ‌ها در همان دقایق اول دو گل توسط گولسیانی و امیری زدند که الان هیچ کدام‌شان در پرسپولیس حضور ندارند. بعد از آن بابک مرادی از روی نقطه پنالتی اختلاف را کم کرد اما عیسی آل‌کثیر گل دیگری زد تا تیم ساکت الهامی با نتیجه سه بر یک مغلوب شود. در میانه شهریور 1401 و در هفته‌های نخست فصل لیگ برتر نیز پرسپولیس در این ورزشگاه با نتیجه مشابه سه بر یک هوادار را شکست داد که سعید صادقی در اولین روزهای حضورش در پرسپولیس دبل کرد و گل دیگر را لوکادیا به ثمر رساند. تک گل حریف هم با پنالتی داریوش شجاعیان به دست آمد.

احتمال غیبت عالیشاه

به دلیل ناهمواری زمین ورزشگاه اراک، امید عالیشاه در بازی با استقلال دچار مصدومیت خفیف شد اما با وجود مصدومیت و با داشتن درد، تا نیمه دوم در زمین ماند. عالیشاه در یکی دو روز اخیر روند درمان مصدومیت جزئی خود را پیگیری کرده و به نظر می‌رسد برای بازی با پیکان مشکل خاصی نداشته باشد اما از آنجایی‌که کادر فنی نمی‌خواهد درباره این بازیکن ریسک کند احتمالاً عالیشاه در بازی با پیکان غایب خواهد بود.

