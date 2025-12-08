لیگ برتر در هفته دوازدهم یخ زد؛ فقط ۶ گل در ۸ بازی
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در حالی همزمان با فضای پرهیجان قرعهکشی جام جهانی برگزار شد که نمایش تیمها ناامیدکننده بود و در مجموع هشت مسابقه تنها شش گل به ثمر رسید.
به گزارش ایلنا، بازیهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان در روزهایی برگزار شد که شاهد قرعهکشی جام جهانی بودیم و به طور حتم بیشتر از هر زمانی به بازیکنان فوتبال کشورمان یادآور میشد که در سال جام جهانی قرار داریم، اما به طور شگفتانگیزی! در دوازدهمین هفته لیگ برتر، فوتبال کشورمان یخ زد، به طوری که حتی قرعهکشی جام جهانی و انگیزه زیاد حضور در جام جهانی هم نتوانست این یخ را باز کند. روز پنجشنبه چهار دیدار برگزار شد که در مهمترین بازی تراکتور باانگیزه در خانه خودش میزبان استقلال خوزستان بود که متأسفانه این بازی بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید تا تبریزیها دوامتیاز باارزش و مهم را از دست بدهند که البته باز هم با خوششانسی مواجه شدند چرا که دو تیم مدعی دیگر نیز گرفتار همین تساوی شدند. بازیهای خیبر خرمآباد مقابل شمسآذر قزوین و چادرملو اردکان با ذوبآهن هم بدون هیچ گلی با تساوی به پایان رسید. تنها گلگهر سیرجان مقابل پیکان بازنده از زمین خارج شد که این بازی هم فقط یک گل داشت. به این ترتیب در چهار بازی فقط یک گل به ثمر رسید.
روز جمعه قبل از برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی سایر بازیها برگزار شد که مهمترین بازی دربی پایتخت در اراک بود که در نهایت این بازی هم بدون گل با تساوی به پایان رسید. دربی 106 پایتخت بین پرسپولیس و استقلال به هیچ عنوان از جذابیتهای لازم برخوردار نبود.
در دیدار بعدی انتظار میرفت که یک بازی خوب بین فولاد و آلومینیوم اراک برگزار شود که متأسفانه این بازی هم با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازی سپاهان مقابل فجرسپاسی اما با نتیجه دو بر صفر به نفع سپاهان تمام شد، ولی واقعیت این بود که این بازی هم چنگی به دل هواداران نزد، اما همین نتیجه سپاهان را به صدر جدول ردهبندی رساند. بازی ملوان و مس رفسنجان با نتیجه دو بر یک به نفع ملوان میزبان به پایان رسید که شاید بتوان گفت تنها بازی باکیفیت هفته دوازدهم رقابتها بود که تا حدودی جور بقیه را کشید. اما در هشت بازی برگزار شده فقط 6 گل به ثمر رسید و 5 بازی با تساوی پایان یافت که البته در این بازیها گلی هم رد و بدل نشد. با این اوصاف لیگ برتر فوتبال کشور، اوج بیکیفیتی خودش را در دوازدهمین هفته تجربه کرد و نشان داد که حتی جام جهانی هم نتوانسته تأثیر مثبتی روی بازیها داشته باشد.
البته این وضعیت با برخورد غیرحرفهای باشگاهها در مواجه با بازیکنان بیکیفیت هر روز روند بدتری را تجربه میکند. توجه به این نکته هم مهم است که طی سالهای اخیر هیچگونه جریمهای برای بازیکنان در نظر گرفته نمیشود و متأسفانه شاهد بازیکنسالاری مطلق در باشگاهها هستیم.