به گزارش ایلنا، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد. چرخه‌ای که بسیار طولانی و با ماده و تبصره فراوانی همراه است اما شاید بتوان این چرخه را در چند کلمه خلاصه کرد؛ بدون کشتی ملی‌پوش شوید. این کل چیزی است که از این چرخه می‌توان متوجه شد؛ چرخه‌ای که قرار بود با برگزاری مسابقه انتخابی عدالت را به‌طور کل رعایت کند و حق را به حق‌دار بدهد اما حالا حق را به کسی می‌دهد که در جهانی به مدال رسیده باشد. به‌طور مثال پیام احمدی و محمدمهدی کشتکار که سال گذشته در مسابقات جهانی کشتی فرنگی موفق به کسب مدال نقره و برنز شدند، از حضور در قهرمانی کشور معاف هستند.

این دو نفر منتظر می‌مانند تا نفر برتر قهرمانی کشور به قهرمانی آسیا اعزام شود. اگر در قهرمانی آسیا به مدال طلا رسید که راهی مرحله نهایی می‌شود که کادرفنی تصمیم می‌گیرد در مرحله نهایی چه اتفاقی رخ می‌دهد و چه کسی به چه شکلی انتخاب شود اما اگر به مدال طلا نرسید که احتمالش بسیار زیاد است، پیام احمدی و محمدمهدی کشتکار به‌عنوان ملی‌پوش ایران در جهانی بحرین معرفی خواهند شد. سال‌هاست که کشتی فرنگی ایران در کسب مدال طلا در وزن اول با مشکل روبه‌رو بوده است. از مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2007 که حمید سوریان به مدال طلا دست پیدا کرد به این سمت فقط دو نفر به مدال طلا دست پیدا کردند.

پویا ناصرپور و پویا دادمرز تنها کسانی بودند که بعد از سوریان به مدال طلا آسیا رسیدند. حالا در چنین شرایطی شرط رسیدن به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در وزن 55کیلوگرم، قهرمانی در آسیا است. در وزن 60کیلوگرم هم شرایط همین‌گونه است. در 5سال اخیر فقط مهدی محسن‌نژاد تنها مدال‌آور این وزن در آسیا بوده است.

با این شرایط برگزاری مسابقه انتخابی چگونه عادلانه خواهد بود؟

این روند انتخاب در تمامی اوزان کشتی آزاد و فرنگی وجود دارد و با وجود نگارش چرخه انتخابی مشخص نیست که مرحله نهایی به چه شکل و با چه ترتیبی برگزار می‌شود. البته در وزن 130کیلوگرم کشتی فرنگی هم تصمیم عجیبی اتخاذ شده است. در حالی که تمام کشتی‌گیران مدال‌آور در مسابقات قهرمانی جهان تقریباً از حضور در قهرمانی کشور معاف هستند و به مسابقات قهرمانی آسیا هم اعزام نمی‌شوند اما در این چرخه اعلام شده که امین میرزازاده باید به قهرمانی آسیا اعزام شود و فردین هدایتی هم به مسابقات دارای رنکینک آلبانی. نفر برتر قهرمانی کشور هم به کرواسی اعزام می‌شود و با توجه به نتایج کسب شده، درباره مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

در کشتی آزاد هم همین روال تقریباً وجود دارد اما نکته مهم این است که حسن یزدانی از حضور در قهرمانی کشور و اعزام به قهرمانی آسیا معاف شده و مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی را کسب کرده است اما هیچ‌کس نمی‌داند که نحوه انتخاب در مرحله نهایی به چه شکل خواهد بود.

انتهای پیام/