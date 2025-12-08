شاهرخی: قرعه ایران بهترین فرصت برای صعود است
همایون شاهرخی، مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را یکی از آسانترین حالتهای ممکن توصیف کرد و گفت در صورت برنامهریزی مطلوب و آمادهسازی مناسب، تیم ملی میتواند شانس بالایی برای عبور از مرحله گروهی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، همایون شاهرخی در تحلیل قرعه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، این گروه را مناسب و قابلعبور ارزیابی کرد.
مصاحبه همایون شاهرخی را در زیر بخوانید:
ارزیابی شما از قرعه ایران در جام جهانی چیست؟
از این بهتر نمیشد. تیم ملی در یک گروه آسان قرار گرفته و شانس بالایی برای صعود دارد، البته به شرطی که تدارک خوبی برای حضور در این مسابقات داشته باشیم. تیم ملی به آرامش نیاز دارد و باید از همه ظرفیتهایمان استفاده کنیم. این قرعه واقعاً بهترین فرصت است تا از مرحله گروهی عبور کنیم.
کیفیت جام جهانی ۴۸ تیمی را چطور میبینید؟
وقتی جام جهانی ۱۶ تیمی بود کیفیت فوقالعادهای داشت. حالا با ۴۸ تیم، سطح رقابت قطعاً افت خواهد کرد. بالا آمدن از گروه دیگر کار خارقالعادهای نیست و از مرحله ۳۲ تیم به بعد است که میتوان تیمها را واقعاً در سطح جام جهانی دانست.
برخی میگویند فیفا با ۴۸ تیمیکردن مسابقات به دنبال مسائل اقتصادی بوده است. نظر شما چیست؟
کاملاً همینطور است. فیفا در این دوره جام جهانی را فدای اقتصاد کرد. با اضافه شدن تیمها جذابیت مسابقات کم میشود، در حالی که باید تلاش شود کیفیت جام جهانی نسبت به دوره قبل بهتر باشد.
تیم ملی برای آمادگی تورنمنت چه نیازهایی دارد؟
حالا که حریفان مشخص شدهاند باید برنامهریزی دقیقی برای بازیهای تدارکاتی داشته باشیم. باید ایرادات تیم ملی را بشناسیم و برطرف کنیم. دیدار با تیمهای قدرتمند ضروری است؛ بازی با تیمهای آفریقایی مشکلی از ما حل نمیکند. اگر با بهترینهای دنیا روبهرو نشویم، فقط یک شرکتکننده خواهیم بود و خیلی زود حذف میشویم.
ارزیابی شما از بلژیک، اصلیترین رقیب ایران در گروه، چیست؟
بلژیک تیم درجهدو اروپا محسوب میشود. در تاریخ مسابقات اروپایی موفقیت چشمگیری نداشته، هرچند در جام جهانی ۲۰۱۸ سوم شد. در قطر اما در مرحله گروهی حذف شد. نباید دستکم گرفته شود اما همگروهی با این تیم نشاندهنده شانس خوب ماست.
درباره تیم ملی مصر چه نظری دارید؟
زمانی که در امارات مربیگری میکردم، مصر بهترین تیم آفریقا بود اما حالا شرایطش متفاوت است. تیمی که اخیراً دیدم، معمولی اما منظم، متعادل و بااعتمادبهنفس است. مصریها در جام جهانی میتوانند جنجالآفرین باشند اما در مقایسه با گذشته آن ابهت همیشگی را ندارند.
وضعیت نیوزیلند را چطور ارزیابی میکنید؟
نیوزیلند تیم گمنامی است اما فوتبال فیزیکی و محکمی بازی میکند. با این حال در اقیانوسیه تیم قدرتمندی محسوب نمیشود. در آن منطقه همه فوتبال را با استرالیا میشناسند. به همین دلیل شانس زیادی برای پیروزی مقابل ایران ندارد.