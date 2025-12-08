خبرگزاری کار ایران
برگزاری دو دیدار نخست ایران در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس قطعی شد
برنامه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تیم ملی فوتبال ایران دو مسابقه ابتدایی خود را در ورزشگاه پیشرفته سوفای لس‌آنجلس برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی برنامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ایران دو دیدار نخست خود را در ورزشگاه مدرن و باشکوه سوفای لس‌آنجلس برگزار خواهد کرد؛ نخست مقابل نیوزیلند در ساعت ۴:۳۰ بامداد روز ۲۶ خرداد و سپس برابر بلژیک در ساعت ۲۲:۳۰ روز ۳۱ خرداد. 

حضور پرتعداد ایرانی‌ها در شهر لس‌آنجلس- که یکی از بزرگ‌ترین جوامع ایرانی خارج از کشور را در خود جای داده است- می‌تواند به برگ برنده جدی تیم ملی تبدیل شود؛ موضوعی که امید به رقم خوردن بازی خانگی برای ایران در این دو مسابقه را افزایش می‌دهد و احتمال پر شدن سکوها به‌دست هواداران ایرانی را بالا می‌برد. ورزشگاه سوفای که در سال ۲۰۲۰ افتتاح شد، یکی از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ورزشگاه‌های جهان به شمار می‌آید و در سال‌های اخیر میزبان بسیاری از رویدادهای بزرگ ورزشی امریکا بوده است. این ورزشگاه با ظرفیت پایه ۷۰ هزار و ۲۴۰ نفر، امکان افزایش ظرفیت تا بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در رویدادهای بزرگ دارد؛ قابلیتی که آن را در ردیف معدود سازه‌های ورزشی چندمنظوره جهان قرار می‌دهد. سقف نیمه‌شفاف و گسترده این مجموعه از پنل‌های ETFE ساخته شده که علاوه بر عبور نور طبیعی، امکان مدیریت دقیق روشنایی و شرایط آب‌وهوایی را فراهم می‌کند و فضای داخلی را شبیه یک سالن سرپوشیده بزرگ درمی‌آورد.

 سوفای خانه دو تیم مطرح لیگ ملی فوتبال امریکایی، یعنی لس‌آنجلس رمز و لس‌آنجلس چارجرز است و مسابقه سالانه

LA Bowl نیز در آن برگزار می‌شود. این مجموعه در سال‌های اخیر میزبان رویدادهایی بسیار مهم همچون سوپربول LVI در سال ۲۰۲۲، فینال پلی‌آف فوتبال دانشگاهی ۲۰۲۳، رستلمینیا ۳۹ و فینال جام طلایی کونکاکاف ۲۰۲۳ بوده است. افزون بر این، ورزشگاه سوفای در آینده نزدیک نیز نقش کلیدی در میزبانی بزرگ‌ترین رویدادهای جهانی خواهد داشت: از جمله هشت مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶، سوپربول ۲۰۲۷ و مراسم افتتاحیه و رقابت‌های شنای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس.

 در جام جهانی پیش‌رو، علاوه بر مسابقات تیم ملی ایران، نخستین بازی امریکا نیز در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد؛ جایی که یانکی‌ها برابر پاراگوئه صف‌آرایی می‌کنند. همچنین دیدار سوئیس با نماینده پلی‌آف A اروپا و بازی امریکا با تیم پلی‌آف C اروپا در ورزشگاه سوفای انجام می‌شود. دو مسابقه مرحله یک‌شانزدهم نهایی و یک دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی نیز در فهرست میزبانی این مجموعه قرار دارد. از لحاظ شرایط آب‌وهوایی نیز وضعیت برای تیم‌ها و تماشاگران بسیار مناسب است. شهر اینگل‌وود- محل قرارگیری ورزشگاه- در ماه‌های ژوئن و ژوئیه میانگین دمای ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد دارد و میزان بارندگی در این دوره به‌شدت پایین است؛ تنها ۳ میلی‌متر در ژوئن و ۲ میلی‌متر در ژوئیه. این منطقه با ارتفاع ۴۵ متر از سطح دریا، شرایطی پایدار و استاندارد برای برگزاری مسابقات فراهم می‌کند.

 مهم‌ترین مزیت این ورزشگاه، ساختار کاملاً کنترل‌شده آن است. سقف ثابت، سیستم تهویه پیشرفته و پنل‌های قابل تنظیم در سقف و بدنه، باعث می‌شود گرمای تابستانی لس‌آنجلس- که گاهی به بالای ۲۷ تا ۳۰ درجه می‌رسد- تأثیر چندانی بر بازیکنان و هواداران نداشته باشد. این ترکیب پیشرفته، فضای داخلی ورزشگاه سوفای را مشابه یک مجموعه سرپوشیده حرفه‌ای می‌کند و محیطی پایدار و دلپذیر برای تماشای مسابقات به‌وجود می‌آورد. 

با همه این ویژگی‌ها، ورزشگاه سوفای نه‌تنها یک میزبان ایده‌آل برای ایران است، بلکه با توجه به جمعیت قابل‌توجه ایرانیان در لس‌آنجلس، می‌تواند به یکی از «ایرانی‌ترین» مقاصد جام جهانی تبدیل شود؛ جایی که تیم ملی قادر خواهد بود روی حمایت پرشور و گسترده هواداران خود حساب ویژه‌ای باز کند.

