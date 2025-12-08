شکست 9 نفره رئال مادرید در خانه مقابل سلتاویگو

به گزارش ایلنا، شانزدهمین بازی رئال مادرید در فصل جاری لالیگای اسپانیا با شکست همراه بود؛ جایی که شاگردان ژابی آلونسو از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سانتیاگو برنابئو میزبان سلتاویگو بودند و در پایان یک بازی زشت و پرحادثه 9 نفره تن به شکست 2 بر صفر دادند.

در این بازی ابتدا اِدر میلیتائو در دقیقه 24 به شدت مصدوم و از زمین بازی خارج شد؛ در ادامه نیز فران گارسیا با دریافت 2 کارت زرد پشت هم از سوی داور اخراج و مجبور به ترک میدان مسابقه شد. این اما پایان کار نبود؛ چرا که آلوارو کارراس نیز در دقیقه دوم وقت‌های تلف شده دو کارته و اخراج شد. گل دوم سلتاویگو بلافاصه پس از 9 نفره شدن رئال به ثمر رسید.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

الچه 3 - جیرونا صفر

والنسیا یک - سویا یک

اسپانیول یک - رایووایکانو صفر

