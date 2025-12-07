معرفی گروه L جام جهانی ۲۰۲۶: انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما

به گزارش ایلنا، گروه L با حضور انگلیسِ پرستاره توماس توخل، کرواسیِ باتجربه، غنای در حال احیا و پانامای سرسخت، یکی از متعادل‌ترین و هیجان‌انگیزترین گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

برنامه دیدارهای گروه L

هفته اول - چهارشنبه ۱۷ ژوئن

انگلیس - کرواسی (ساعت ۱۶ شرقی، ورزشگاه ای‌تی‌اندتی، دالاس)

غنا - پاناما (ساعت ۱۹ شرقی، ورزشگاه بی‌ام‌او، تورنتو)

هفته دوم - سه‌شنبه ۲۳ ژوئن

انگلیس - غنا (ساعت ۱۶ شرقی، ورزشگاه ژیلت، بوستون)

پاناما - کرواسی (ساعت ۱۹ شرقی، ورزشگاه بی‌ام‌او، تورنتو)

هفته سوم - شنبه ۲۷ ژوئن

پاناما - انگلیس (ساعت ۱۷ شرقی، ورزشگاه مت‌لایف، نیویورک/نیوجرسی)

کرواسی - غنا (ساعت ۱۷ شرقی، ورزشگاه لینکِن فایننشال، فیلادلفیا)

انگلیس؛ توخل و نسل جدید سه‌شیرها

سه‌شیرها با ۸ برد از ۸ بازی و بدون دریافت حتی یک گل، مقتدرانه صعود کردند. توماس توخل که از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده گرفت، با صراحت همیشگی‌اش به سرعت تیم را به سبک پویا و فیزیکی موردنظرش رساند.

سبک بازی انگلیس حالا بر پایه پرس سریع و انتقال‌های برق‌آسا است؛ چیزی شبیه به لیگ برتر. هری کین با ۷۸ گل ملی و فرم فوق‌العاده در بایرن مونیخ، همچنان بهترین بازیکن تیم است؛ مهاجمی که هم گل می‌زند و هم مثل شماره ۱۰ بازی می‌کند. بحث اصلی اما استفاده از جود بلینگام، فیل فودن، کول پالمر و مورگان راجرز در پست شماره ۱۰ خواهد بود. توخل در پاییز حتی بلینگام را یک بار خط زد، اما در بازی آخر مقابل آلبانی او را بازگرداند.

کرواسی؛ ارتش پدربزرگ‌ها با مودریچ ۴۰ ساله

شطرنجی‌ها با بهترین مقدماتی سال‌های اخیر و بدون شکست (۲۶ گل زده، ۴ خورده) صدرنشین شدند. زلاتکو دالیچ که از ۲۰۱۷ روی نیمکت است، پس از حذف از گروه در یورو ۲۰۲۴ ماندنی شد تا آخرین رقص نسل طلایی را رهبری کند.

کرواسی هنوز با مالکیت و کنترل بازی می‌کند؛ لوکا مودریچ (میلان) با ۱۹۴ بازی ملی، مغز متفکر تیم است و احتمالاً در جام به ۲۰۰ بازی می‌رسد. ایوان پریشیچ، آندری کراماریچ و آنته بودیمیر (همه بالای ۳۴ سال) خط حمله را تشکیل می‌دهند. نسل جدید با پتار سوچیچ و مارتین باتورینا در راه است، اما هنوز زمان شاه شدن‌شان نرسیده.

غنا؛ بازگشت ستاره‌های سیاه با اتو آدو

ستاره‌های سیاه با ۸ پیروزی، یک تساوی و یک شکست صدرنشین گروه آفریقایی شدند. اتو آدو که دومین دوره مربیگری‌اش را تجربه می‌کند، پس از ناکامی در جام ملت‌های ۲۰۲۵ و قطر ۲۰۲۲، تیم را احیا کرده است.

غنا حالا علاوه بر ضدحمله‌های برق‌آسا، با مربی ضربه‌های ایستگاهی گرگوری دگراو، تهدید جدی از روی کرنر و آزاد دارد. جردن آیو (لستر) با ۷ گل و ۷ پاس گل در مقدماتی، بهترین بازیکن تیم بود. محمد کودوس و آنتوان سمنیو نیز سرعت و تکنیک لازم را به خط حمله می‌دهند.

پاناما؛ دومین حضور با کریستیانسن

پاناما پس از دو تساوی ابتدایی، در روز آخر با پیروزی ۳-۰ مقابل السالوادور و شکست سورینام، بلیت جام را گرفت. توماس کریستیانسن، مهاجم سابق بارسلونا و مربی سابق لیدز، از ۲۰۲۰ روی نیمکت است.

در کوپا آمه‌ریکا سال گذشته با سیستم ۵-۴-۱ دفاعی دوم گروه شد و آمریکا را شکست داد. آدالبرتو کاراسکییا خلاق‌ترین بازیکن تیم است و آنیبال گودوی، کاپیتان سن‌دیگو در MLS، قلب تپنده میانه میدان. پاناما تیمی جنگنده، منظم و آماده ضدحمله است که به دنبال اولین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی خواهد بود.

گروه L جایی است که انگلیس شانس اول صدرنشینی است، اما کرواسی با تجربه، غنا با انگیزه و پاناما با انضباط می‌توانند معادلات را به هم بریزند.

انتهای پیام/