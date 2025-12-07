به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی جام جهانی به پایان رسید و پرتغال، ازبکستان، کلمبیا و یکی از تیم‌های نیو کالدونیا، جامائیکا و جمهوری دموکراتیک کنگو در گروه K قرار گرفتند.

چگونه تیم‌ها صعود کردند؟

تیم‌ها برای صعود به جام جهانی تلاش‌های زیادی کردند. پرتغال با شکست ۹-۱ ارمنستان، جایگاه خود را به‌خوبی تثبیت کرد. ازبکستان نیز در مرحله سوم انتخابی آسیا به راحتی به صعود دست یافت و کلمبیا با پیروزی‌های مهمی نظیر شکست برزیل و آرژانتین به این موفقیت نائل آمد.

برنامه مسابقات: بازی‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها و زمان شروع

روز مسابقه ۱

- چهارشنبه، ۱۷ ژوئن: پرتغال مقابل TBD (۱ بعدازظهر به وقت شرق، ۱۰ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۶ بعدازظهر به وقت بریتانیا) - استادیوم ان‌آر‌جی، هیوستون

- چهارشنبه، ۱۷ ژوئن: ازبکستان مقابل کلمبیا (۱۰ بعدازظهر به وقت شرق، ۷ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۳ صبح به وقت بریتانیا) - استادیوم آزتکا، مکزیکوسیتی

روز مسابقه ۲

- سه‌شنبه، ۲۳ ژوئن: پرتغال مقابل ازبکستان (۱ بعدازظهر به وقت شرق، ۱۰ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۶ بعدازظهر به وقت بریتانیا) - استادیوم ان‌آر‌جی، هیوستون

- سه‌شنبه، ۲۳ ژوئن: کلمبیا مقابل TBD (۱۰ بعدازظهر به وقت شرق، ۷ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۳ صبح به وقت بریتانیا) - استادیوم آکرون، گوادالاخارا

روز مسابقه ۳

- شنبه، ۲۷ ژوئن: کلمبیا مقابل پرتغال (۷:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق، ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۱۲:۳۰ صبح به وقت بریتانیا) - استادیوم هارد راک، میامی

- شنبه، ۲۷ ژوئن: TBD مقابل ازبکستان (۷:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق، ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۱۲:۳۰ صبح به وقت بریتانیا) - استادیوم مرسدس-بنز، آتلانتا

پرتغال

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

پرتغال با وجود شکست غیرمنتظره در دوبلین برابر جمهوری ایرلند در نوامبر، که در آن کریستیانو رونالدو اخراج شد، هرگز در صعود خود تردیدی نداشت و با یک پیروزی قاطع ۹-۱ برابر ارمنستان، جایگاه خود را به‌خوبی تثبیت کرد.

سابقه جام جهانی آن‌ها چیست؟

پرتغال پس از یک مسیر الهام‌بخش از اوزه‌بیو به نیمه‌نهایی در سال ۱۹۶۶، تنها یک بار دیگر (در سال ۱۹۸۶) به یک تورنمنت در طول قرن بیستم راه یافت. اما از سال ۲۰۰۲ به بعد، این کشور در هر جام جهانی شرکت کرده و به یکی از تیم‌های برجسته اروپا تبدیل شده است. آن‌ها در سال ۲۰۱۶ قهرمان اروپا و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ قهرمان لیگ ملت‌ها شدند، اما تنها رسیدن به یک نیمه‌نهایی (در سال ۲۰۰۶) در جام‌های جهانی این قرن، برای یک کشور کوچک اما با استعداد، ناامیدکننده به نظر می‌رسد.

سرمربی کیست؟

روبرتو مارتینز، مردی که بدون شک در زمینه گفت‌وگو با بازیکنان عملکرد خوبی دارد و در دوران مربیگری خود از سوانزی سیتی در لیگ یک تا بلژیک در جام جهانی، با موفقیت‌های متفاوتی روبرو شده است. او کار خود را با پیروزی در جام حذفی انگلیس با ویگان اتلتیک و هدایت اورتون به رده پنجم در لیگ برتر آغاز کرد. کار او با بلژیک شامل رسیدن به نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ و کسب رتبه اول در رده‌بندی جهانی بود. با پرتغال، یک یورو ۲۰۲۴ ضعیف به موفقیت چشمگیر در لیگ ملت‌ها در سال جاری منجر شد و امیدها برای تابستان بالا است.

چگونه بازی می‌کنند؟

روبرتو مارتینز دوست دارد پرتغال از نظر تاکتیکی قابل تغییر باشد (او بین سیستم‌های ۴-۳-۳، ۴-۲-۳-۱ و ۳-۴-۲-۱ جابجا می‌شود) با مدافعان کناری هجومی و هافبک‌های خلاق، اگرچه لزوماً بر توپ تسلط ندارند. آن‌ها در نیمه‌نهایی و فینال لیگ ملت‌ها با کمتر از مالکیت توپ، آلمان و اسپانیا را شکست دادند. مارتینز تمایل دارد گاهی اوقات کارهای غیرمنتظره‌ای انجام دهد تا غافل‌گیر کند و ترجیح او بر روی سیالیت تیم است.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

بازیکنان زیادی برای انتخاب وجود دارد، اما نمی‌توان از رونالدو غافل شد که تقریباً به‌طور قطع در سن ۴۱ سالگی تیم را رهبری خواهد کرد و فرم او نقش کلیدی در موفقیت پرتغال خواهد داشت. او در مرحله انتخابی (۱۵ گل در ۱۴ بازی انتخابی برای این جام جهانی و یوروهای اخیر) و در فوتبال داخلی در عربستان سعودی بسیار موفق بوده، اما در سال‌های اخیر به عنوان بازیکنی که در تورنمنت‌های بزرگ ناکام مانده، شناخته شده است. توجه‌ها به او خواهد بود، چه در ترکیب باشد و چه نباشد.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌ها بدانیم؟

دیوگو ژوتا هرگز از ذهن بازیکنان، کادرفنی و هواداران پرتغال دور نخواهد بود، زیرا آن‌ها به دنبال تحقق رویای جام جهانی او هستند. ژوتا ۴۹ بار برای کشورش بازی کرد و ۱۴ گل به ثمر رساند و آخرین حضورش در میدان فوتبال به عنوان تعویضی در پیروزی لیگ ملت‌ها برابر اسپانیا در ژوئن بود، تنها چند هفته قبل از اینکه در یک تصادف رانندگی که برادرش را نیز به همراه داشت، جان خود را از دست داد.

مارتینز درباره ژوتا گفت: «حرفه‌ای‌گری و باور او همگی مسری و مثال‌زدنی بود.» روبن نِوس اکنون پیراهن شماره ۲۱ ژوتا را به یادبود دوستش به تن می‌کند.

نیو کالدونیا/جامائیکا/جمهوری دموکراتیک کنگو (TBD)

نیو کالدونیا، تیمی از نیمه‌وقت‌ها از مجموعه‌ای از جزایر کوچک اقیانوس آرام، به عنوان رقیب ضعیف در این تورنمنت شناخته می‌شود. احتمال باخت به آن‌ها در نیمه‌نهایی پلی‌آف، شب را برای سرمربی جامائیکا بی‌خواب خواهد کرد یا این‌طور باید باشد اگر او سرمربی داشته باشد. تصمیم استیو مک‌کلارنی برای کناره‌گیری از این سمت پس از ناکامی در کسب صعود خودکار در نوامبر، تیم را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از نیروهای رو به رشد در فوتبال آفریقا است. آن‌‌ها پیش از این کامرون و نیجریه را شکست داده‌اند و به این مرحله رسیده‌اند و در مسیر خود به موفقیت ادامه خواهند داد.

ازبکستان

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

ازبکستان در اولین فرصت ممکن در مرحله سوم انتخابی آسیا صعود کرد و نیازی به اتکا به مرحله گروهی چهارم یا پلی‌آف نداشت. آن‌ها در گروه خود بر امارات متحده عربی و قطر غلبه کردند.

سابقه جام جهانی آن‌ها چیست؟

غیرموجود. ازبکستان تازه‌واردانی هستند که به‌دنبال اولین حضور خود در جام جهانی هستند. این کشور که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ استقلال پیدا کرد، در چندین مورد به صعود نزدیک شده است، از جمله برای جام جهانی ۲۰۱۸ که تنها دو امتیاز با صعود فاصله داشتند.

سرمربی کیست؟

هیچ‌کس جز فابیو کاناوارو، اسطوره ایتالیایی که در سال ۲۰۰۶ جام جهانی را به‌دست آورد، نیست. کاناوارو دوران مربیگری متنوع و پرچالشی را تجربه کرده است، با دوره‌هایی در چین، ایتالیا و کرواسی. او در اکتبر به‌عنوان سرمربی منصوب شد و تصمیم جنجالی فدراسیون ازبکستان برای جایگزینی تیمور کاپادزه را اتخاذ کرد.

چگونه بازی می‌کنند؟

هر دو کاپادزه و جانشین او، اسلونیایی سِرِچکو کاتانچ، فوتبال هجومی را ترویج کردند، اما کاناوارو به‌طور خاص برای سخت‌تر کردن شکست ازبکستان منصوب شده است. او به‌دنبال ایجاد یک سبک دفاعی مؤثر است و امیدوار است با تجربه بین‌المللی و ساختار تاکتیکی‌اش، روحیه و سیستم جدیدی به تیم ملی بیاورد.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

اکثریت بازیکنان در لیگ داخلی ازبکستان بازی می‌کنند، به این معنی که برای مخاطبان جهانی، این احتمالاً یکی از ناشناخته‌ترین گروه‌های بازیکنان در جام جهانی خواهد بود. اما استثنائات شامل مدافع منچسترسیتی، عبدلقادر خوسانوف است که در عرض دو سال به لیگ قهرمانان اروپا رسیده و همچنین الدور شومورودوف، مهاجم ۳۰ ساله رم که به‌صورت قرضی در باشاک‌شهیر استانبول بازی می‌کند و در ۱۱ بازی ابتدایی خود در سوپر لیگ این فصل، هفت گل به ثمر رسانده است.

کلمبیا

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

کلمبیا برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ به جام جهانی بازمی‌گردد. مسیر آن‌ها به این تورنمنت شامل پیروزی‌هایی بر برزیل و آرژانتین (هر دو در خانه) و یک پیروزی ۴-۰ بر شیلی بود. اما در ماه مارس، سه باخت متوالی کلمبیا را به چالش کشید. با این حال، آن‌ها از یک فاجعه دیگر در انتخابی جلوگیری کردند و در نهایت در رده سوم کونمبول قرار گرفتند.

سابقه جام جهانی آن‌ها چیست؟

کلمبیا همیشه مورد علاقه بی‌طرف‌ها بوده است. از جام جهانی ۱۹۹۰ در ایتالیا، کلمبیا با فوتبال جذاب و شخصیت‌های بزرگ خود طرفداران را سرگرم کرده است. بازیکنانی مانند رنه هیگوئیتا، کارلوس والدرااما و فردی رینکون پیش از خامس رودریگز، رادامل فالکائو و یری مینا آمده‌اند. در سال ۲۰۲۶، رودریگز، برنده کفش طلا در ۲۰۱۴، برای آخرین بار کشورش را در جام جهانی کاپیتانی خواهد کرد.

سرمربی کیست؟

نستور لورنزو در اولین جام جهانی خود با وظیفه هدایت یک تیم بااستعداد به مراحل حذفی مواجه است. لورنزو، ۵۹ ساله، در سال ۱۹۹۰ برای آرژانتین بازی کرده و در فینال جام جهانی در برابر آلمان غربی به عنوان مدافع شروع کرده است. این تجربه ممکن است مفید باشد، اما کار لورنزو در طول دوران انتخابی به چالش کشیده شد.

چگونه بازی می‌کنند؟

کلمبیا همیشه تیمی با بازی جذاب بوده است. این روند تحت هدایت لورنزو ادامه دارد، اگرچه اولویت اصلی بهبود دفاعی است. سیستم ترجیحی لورنزو ۴-۲-۳-۱ با مدافعان کناری هجومی و هافبک‌های خلاق است. با در اختیار داشتن لوئیس دیاز، لورنزو تلاش کرده تا هویت کلمبیا را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با وینگر بایرن مونیخ همخوانی داشته باشد.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

رودریگز قلب و روح کلمبیا و شاید بزرگ‌ترین بازیکن آن‌هاست. اما دیاز بی‌تردید بزرگ‌ترین ستاره این تیم است. این مهاجم سابق لیورپول در طول انتخابی جام جهانی، هفت گل به ثمر رسانده و در پیروزی ۲-۱ کلمبیا بر برزیل و تساوی ۱-۱ مقابل آرژانتین گلزنی کرده است.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌ها بدانیم؟

رودریگز و دیاز ستاره‌های اصلی کلمبیا هستند، اما خوان فرناندو کوئینترو بدون شک محبوب‌ترین بازیکن طرفداران است. کوئینترو، با مهارت‌هایش در پاس و زیبایی بازی خیابانی، طرفداران را در سراسر آمریکای جنوبی شگفت‌زده کرده است. لورنزو به طور مداوم از او سوال می‌شود که آیا رودریگز و کوئینترو می‌توانند با هم بازی کنند، که این موضوع به ندرت اتفاق می‌افتد. اما وقتی کوئینترو به میدان می‌آید، حمله کلمبیا جان تازه‌ای می‌گیرد.

