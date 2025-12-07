معرفی گروه J جام جهانی ۲۰۲۶: آرژانتین، الجزایر، اتریش و اردن
تیم ملی فوتبال آرژانتین به عنوان قهرمان دوره قبلی، در جام جهانی 2026 با الجزایر، اتریش و اردن همگروه شده است.
به گزارش ایلنا، گروه J با حضور قهرمان جهان آرژانتین، الجزایرِ منظم، اتریشِ پرشور رالف رانگنیک و اردنِ تاریخساز، یکی از گروههای جذاب و غیرقابل پیشبینی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
برنامه دیدارهای گروه J
هفته اول - سهشنبه ۱۶ ژوئن
آرژانتین - الجزایر (ساعت ۲۱ شرقی، ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی)
اتریش - اردن (ساعت ۰۰ بامداد چهارشنبه به وقت شرقی، ورزشگاه لِویز، سانفرانسیسکو)
هفته دوم - دوشنبه ۲۲ ژوئن
آرژانتین - اتریش (ساعت ۱۳ شرقی، ورزشگاه ایتیاندتی، دالاس)
اردن - الجزایر (ساعت ۲۳ شرقی، ورزشگاه لِویز، سانفرانسیسکو)
هفته سوم - شنبه ۲۷ ژوئن
الجزایر - اتریش (ساعت ۲۲ شرقی، ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی)
اردن - آرژانتین (ساعت ۲۲ شرقی، ورزشگاه ایتیاندتی، دالاس)
آرژانتین؛ آخرین جام با مسی؟
آلبی سلسته با تفاضل +۲۱ و ۹ امتیاز اختلاف نسبت به اکوادور، بهراحتی صدرنشین مقدماتی آمریکای جنوبی شد. لیونل اسکالونی که از مربی موقت به اسطوره تبدیل شده، تیمی ساخته که دیگر زیر فشار نمیشکند.
سبک بازی آرژانتین انعطافپذیر است؛ گاهی همه چیز از مسی میگذرد و گاهی بدون او سریع و مستقیم میشوند. الکسیس مکآلیستر و انزو فرناندز محور میانه میدان هستند و در خط حمله، نسل جدید با فرانکو ماستانتونو (رئال مادرید)، تیاگو آلمادا و نیکو پاز آماده جانشینی شماره ۱۰ افسانهای هستند. مسی با ۸ گل آقای گل مقدماتی شد و در ۳۸ سالگی هنوز بهترین تصمیمگیرنده محوطه جریمه جهان است.
الجزایر؛ بازگشت روباهها با پتکوویچ
الجزایر پس از شکست اولیه مقابل گینه، ۶ پیروزی پیاپی کسب کرد و با ۲۵ امتیاز صدرنشین گروه شد. ولادیمیر پتکوویچ که پس از ناکامی جمال بلماضی (قهرمان آفریکا ۲۰۱۹) آمد، تیم را به جام رساند.
با آرایش ۴-۳-۳، ریاض محرز در راست و محمد عموره (آقای گل مقدماتی آفریقا با ۱۰ گل) در چپ یا نوک، خطر اصلی هستند. الجزایر روی ترکیبات کناری و سانترهای دقیق حساب باز میکند. لوکا زیدان، پسر زینالدین، نیز دروازهبان سوم تیم است.
اتریش؛ رانگنیک و فوتبال تهاجمی
اتریش پس از ۵ پیروزی پیاپی، با گل دقیقه ۷۷ میشائل گرگوریتش مقابل بوسنی، صعود پرهیجانی داشت. رالف رانگنیک که سه سال پیش آمد، فوتبال محتاطانه را کنار گذاشت و با پرس شدید و انتقال سریع، اتریش را به تیمی تماشایی تبدیل کرد.
کریستوف باومگارتنر (لایپزیش) مغز متفکر خط حمله است و با مارسل زابیتسر و رومانو اشمید هماهنگی فوقالعادهای دارد. داوید آلابا پس از مصدومیت سنگین به تیم برمیگردد و مارکو آرناتوویچ با ۸ گل در مقدماتی، همچنان تمامکننده اصلی است.
اردن؛ اولین حضور تاریخی با سِلّامی
اردن که با گسترش سهمیه آسیا به ۸ تیم فرصت یافت، پس از تساوی ارزشمند مقابل کره جنوبی و پیروزی ۳-۰ در عمان، برای نخستین بار به جام جهانی رسید. جمال سِلّامی، بازیکن سابق مراکش در جام ۱۹۹۸، جانشین حسین عموته شد.
سبک بازی اردن ساده اما مؤثر است؛ سازمان دفاعی بالا، کار بیامان و ضدحملههای برقآسا. موسی التعمری (رن فرانسه) ستاره بیچونوچرای تیم است؛ بازیکنی سریع و تکنیکی که با یزن النعیمات ترکیب خطرناکی میسازد. جشن معروف «منسف» پس از گلها نیز یکی از جذابیتهای اردن خواهد بود.
گروه J ترکیبی از مدعی قهرمانی، تیمهای منظم و یک پدیده تازهوارد است؛ جایی که آرژانتین شانس اول صدرنشینی است، اما اتریش و الجزایر برای شگفتیسازی آمادهاند و اردن فقط به دنبال لذت بردن از اولین تجربه جهانی خود خواهد بود.