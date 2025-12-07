آخرین خبر درباره رامین رضاییان: ستاره استقلال امروز در تمرین حاضر شد

به گزارش ایلنا، تمرین امروز استقلال در کمپ ناصر حجازی شاهد بازگشت رامین رضاییان بود. بازگشتی که به منظور پایان‌دادن به سوءتفاهم‌های اخیر صورت گرفت. ستاره باتجربه استقلال که پس از نیمکت‌نشینی در دربی با حالتی ناراحت و به‌هم‌ریخته وارد تمرین ریکاوری روز گذشته شده بود، طبق تصمیم کادرفنی و تماس سرپرست تیم، امروز در تمرین حاضر شد تا فضای تیم به حالت عادی برگردد.

داستان از آنجا آغاز شد که رامین در تمرین دیروز، برخلاف همیشه، بی‌انرژی و بدون احوالپرسی گرم وارد زمین شد. ساپینتو، سرمربی تیم، از این رفتار تعجب کرده و به او اعتراض کرد، به‌ویژه با توجه به اینکه چندین بازیکن جوان به او نگاه می‌کردند و از او الگو می‌گرفتند.

این اختلاف‌نظر کوچک به یک موضوع جدی تبدیل شد و مربی پرتغالی به رامین گفت وسایلش را جمع کند و فردا (امروز) با روی خوش برگردد. رامین که تأکید داشت چهره‌اش ذاتاً همین‌طور است و عصبانیتی در کار نیست، در نهایت مجبور شد تمرین را ترک کند.

با این حال، نه ساپینتو قصد برخورد شدید داشت و نه رامین تمایلی به ترک تیم نشان داد. بیژن طاهری به او اعلام کرده بود که امروز در تمرین شرکت خواهد کرد تا سوءتفاهم برطرف شود و استقلال پیش از دیدار با ملوان بدون حاشیه به کارش ادامه دهد.

