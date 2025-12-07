معرفی گروه I جام جهانی ۲۰۲۶: فرانسه، سنگال، نروژ و برنده پلیآف بینقارهای
تیمهای فرانسه، سنگال، نروژ و یکی از سه تیم بولیوی، سورینام یا عراق، گروه I جام جهانی 2026 را تشکیل میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، گروه I با حضور فرانسهِ پرافتخار، سنگالِ قدرتمند آفریقا، نروژِ هالند و اودگور و یکی از سه تیم بولیوی، سورینام یا عراق، به عنوان یکی از سختترین و جذابترین گروههای جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته میشود.
برنامه دیدارهای گروه به شرح زیر است:
هفته اول - سهشنبه ۱۶ ژوئن
فرانسه - سنگال (ساعت ۱۵ شرقی، ورزشگاه متلایف، نیویورک/نیوجرسی)
برنده پلیآف - نروژ (ساعت ۱۵ شرقی، ورزشگاه ژیلت، بوستون)
هفته دوم - دوشنبه ۲۲ ژوئن
فرانسه - برنده پلیآف (ساعت ۱۷ شرقی، ورزشگاه لینکِن فایننشال، فیلادلفیا)
نروژ - سنگال (ساعت ۲۰ شرقی، ورزشگاه متلایف، نیویورک/نیوجرسی)
هفته سوم - جمعه ۲۶ ژوئن
نروژ - فرانسه (ساعت ۱۵ شرقی، ورزشگاه ژیلت، بوستون)
سنگال - برنده پلیآف (ساعت ۱۵ شرقی، ورزشگاه بیاماو، تورنتو)
فرانسه؛ آخرین رقص دشان با نسل طلایی
خروسها پس از تساوی ناامیدکننده مقابل ایسلند، با پیروزی قاطع ۴-۰ مقابل اوکراین در نوامبر صعود کردند. کیلیان امباپه با دو گل (از جمله پنالتی پاننکا) تعداد گلهای ملی خود را به ۵۵ رساند و فقط دو گل با رکورد اولیویه ژیرو فاصله دارد.
دیدیه دشان که از سال ۲۰۱۲ روی نیمکت فرانسه نشسته، اعلام کرده پس از این جام کنار خواهد رفت. او که کاپیتان قهرمان ۱۹۹۸ بود، در ۲۰۱۸ جام را بالای سر برد و در یورو ۲۰۱۶ به فینال رسید، اما سبک محتاطانهاش همواره مورد انتقاد بوده است.
فرانسه با آرایش ۴-۲-۳-۱ بازی میکند؛ مایکل اولیسه پشت سر امباپه و گزینههای بیشمار در کنارهها از دمبله (برنده توپ طلای ۲۰۲۵) تا کومان، بارکولا و شرکی. در دفاع نیز انتخاب بین کوناته، اوپامکانو و سالیبا کار سختی است. امباپه که پس از یورو ۲۰۲۴ و غیبت ششماهه به تیم بازگشت، با ۷ گل و ۵ پاس گل در ۶ بازی اخیر، همچنان ستاره بیبدیل خروسهاست.
سنگال؛ شیرهای ترانگا با مربی جدید
شاگردان پاپ تیائو بدون شکست و با ۲۴ امتیاز از ۱۰ بازی صدرنشین شدند. لحظه کلیدی بازگشت از ۰-۲ به ۳-۲ مقابل کنگو در سپتامبر بود.
الیو سیسه پس از نزدیک به یک دهه مربیگری در سال ۲۰۲۴ رفت و تیائو، قهرمان جام ملتهای داخلی آفریقا ۲۰۲۲، جانشین او شد.
سنگال با سه مهاجم همهکاره سادیو مانه، ایلیمان اندیایه و نیکلاس جکسون بازی میکند که مدام جایشان را عوض میکنند. پاپ ماتار سار از تاتنهام با نفوذهای دیرهنگام و ادوارد مندی در دروازه، دیگر نقاط قوت تیم هستند. مانه که در عربستان بازی میکند، با ۵ گل در مقدماتی همچنان رهبر خط حمله است.
نروژ؛ هالند و اودگارد در اوج
نروژ با ۸ برد از ۸ بازی و تحقیر ایتالیا (۳-۰ در اسلو و ۴-۱ در میلان) صعود کرد. ارلینگ هالند با ۱۶ گل، آقای گل تمام مقدماتی جهان شد.
استوله سولباکِن که پنج سال ناکام بود، سرانجام با تغییر تاکتیک به سمت حمله، نروژ را به جام رساند. تیم با آرایشی بین ۴-۲-۳-۱ و ۴-۳-۳ بازی میکند؛ اودگارد در نقش آزاد داخل راست و وینگرهای تکنیکی مثل آنتونیو نوسا و اسکار باب اجازه خلاقیت دارند. هالند که در بهترین فرم خود است، بهترین تمامکننده محوطه جریمه جهان به شمار میرود. پشت سر او نیز یورگن استراند لارسن و الکساندر سورلوث ذخیرههای درجه یک هستند.
پلیآف بینقارهای؛ سه مدعی برای یک صندلی
سورینام تا روز آخر شانس صعود مستقیم داشت و با بازیکنان شاغل در لیگ هلند و مربی پیشرو استنلی منزو، حریف سرسختی برای بولیوی خواهد بود. بولیوی در ارتفاع 4 هزار متری لاپاز خطرناک است، اما در زمین مسطح معمولاً تحقیر میشود.
برنده این دیدار در فینال با عراقِ گراهام آرنولد (سرمربی سابق استرالیا) روبهرو میشود که اتحاد و انگیزه بالایی در تیمش ایجاد کرده است. روی کاغذ فاصله چندانی بین سه تیم نیست و هر سه با امید به مکزیک سفر میکنند.
گروه I به دلیل حضور مدعیان قهرمانی، ستارههای بزرگ و رقابت سنگین برای دو سهمیه صعود، یکی از مرگبارترین گروههای جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.