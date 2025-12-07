به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی جام جهانی به پایان رسید و اسپانیا، کیپ‌ورد، عربستان سعودی و اروگوئه در گروه H قرار گرفتند. این گروه شامل تیم‌هایی است که هر کدام داستان‌ها و تاریخچه خاص خود را دارند.

برنامه مسابقات: بازی‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها و زمان شروع

هفته اول مسابقه

- دوشنبه، ۱۵ ژوئن: اسپانیا مقابل کیپ‌ورد (۱۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، ۹ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۵ بعدازظهر به وقت بریتانیا) - استادیوم مرسدس-بنز، آتلانتا

- دوشنبه، ۱۵ ژوئن: عربستان سعودی مقابل اوروگوئه (۶ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، ۳ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۱۱ شب به وقت بریتانیا) - استادیوم هارد راک، میامی

هفته دوم مسابقه

- یکشنبه، ۲۱ ژوئن: اسپانیا مقابل عربستان سعودی (۱۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، ۹ صبح به وقت اقیانوس آرام، ۵ بعدازظهر به وقت بریتانیا) - استادیوم مرسدس-بنز، آتلانتا

- یکشنبه، ۲۱ ژوئن: اوروگوئه مقابل کیپ‌ورد (۶ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، ۳ بعدازظهر به وقت اقیانوس آرام، ۱۱ شب به وقت بریتانیا) - استادیوم هارد راک، میامی

هفته سوم مسابقه

- جمعه، ۲۶ ژوئن: کیپ‌ورد مقابل عربستان سعودی (۸ بعدازظهر شرق آمریکا، ۱ شب به وقت بریتانیا) - استادیوم ان‌آر‌جی، هیوستون

- جمعه، ۲۶ ژوئن: اوروگوئه مقابل اسپانیا (۸ بعدازظهر به وقت شرق، ۱ شب به وقت بریتانیا) - استادیوم آکرون، گوادالاخارا

اسپانیا

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

اسپانیا به عنوان قهرمانان اروپا، با موفقیت از گروه E در رقابت‌های انتخابی یوفا عبور کردند و پنج پیروزی و یک تساوی در شش بازی خود کسب کردند، ۲۱ گل به ثمر رساندند و تنها دو گل دریافت کردند. این موفقیت به ویژه با توجه به مصدومیت بازیکنان کلیدی مانند رودری، پدری، لامین یامال و نیکو ویلیامز در مراحل مختلف این رقابت‌ها، چشمگیرتر بود.

سابقه جام جهانی آن‌ها چیست؟

در بیشتر تاریخ جام جهانی، اسپانیایی‌ها به عنوان «اسب‌های سیاه» بالقوه شناخته می‌شدند، آن هم با تیم‌هایی از بازیکنان بااستعداد که در روی کاغذ عالی به نظر می‌رسیدند اما در زمان برگزاری مسابقات ناکام می‌ماندند. این وضعیت در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد، زمانی که یک نسل طلایی شامل ژاوی، ایکر کاسیاس و ژابی آلونسو با گل دراماتیک آندرس اینیستا در وقت اضافه فینال مقابل هلند، قهرمانی را به دست آوردند. از آن زمان، اسپانیا دوباره ناامیدکننده عمل کرده است. آن‌ها در مرحله گروهی به عنوان قهرمانان جهان و اروپا در سال ۲۰۱۴ حذف شدند و در سال‌های ۲۰۱۸ (در برابر روسیه) و ۲۰۲۲ (در برابر مراکش) نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی به ضربات پنالتی شکست خوردند.

سرمربی کیست؟

حتی لوئیس دلافوئنته نیز زمانی که در دسامبر ۲۰۲۲ به عنوان سرمربی تیم ملی اسپانیا منصوب شد، شگفت‌زده شد. اما این مربی ۶۴ ساله باسکی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده و عناوین لیگ ملت‌ها در سال ۲۰۲۳ و قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۴ را کسب کرده و در اوایل امسال به فینال لیگ ملت‌ها نیز رسید. به عنوان یک بازیکن، دلافوئنته یک مدافع چپ بود که مدال‌های لالیگا را در سال‌های ۱۹۸۲-۸۳ و ۱۹۸۳-۸۴ با اتلتیک بیلبائو به دست آورد. او پس از پیوستن به کادر آموزشی جوانان فدراسیون اسپانیا در سال ۲۰۱۳، نسل‌های مختلفی از ستاره‌های نوظهور را به عناوین اروپایی در رده‌های زیر ۱۹ و زیر ۲۱ سال هدایت کرد و مدال نقره المپیک توکیو را نیز کسب کرد.

چگونه بازی می‌کنند؟

دلافوئنته سبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ را حفظ کرده که به دلیل تکنیک بالای بازیکنان اسپانیایی مشهور است. با این حال، این تیم فعلی توپ را سریعاً به مهاجمان کناری پرسرعت خود منتقل می‌کند و به جای گردش توپ در مناطق عمیق، به سمت جلو حرکت می‌کند. هدف دیگر این است که با فشار جمعی بر حریفان، مالکیت توپ را به سرعت بازپس بگیرند و به آن‌ها اجازه ندهند به بازی خود مستقر شوند. این سبک بازی، تماشای تیم را جذاب می‌کند. آن‌‍ها در ۱۳ بازی اخیر خود از اکتبر سال گذشته حداقل دو گل به ثمر رسانده‌اند و در پنج از شش بازی انتخابی خود نیز دروازه‌شان را بسته نگه داشته‌اند.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

یامال در سپتامبر ۲۰۲۳ در اولین بازی ملی خود برای اسپانیا در سن ۱۶ سال و ۵۷ روز گلزنی کرد و به سرعت به یک سوپراستار جهانی تبدیل شد. او معمولاً در سمت راست خط حمله بازی می‌کند و یک دریبل‌زن فوق‌العاده، یک پاسور عالی و یک تمام‌کننده ماهر است، که این توانایی‌ها را در گلزنی از راه دور در پیروزی نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴ مقابل فرانسه به نمایش گذاشت. اکنون ۱۸ ساله، او به دلیل مشکل مزمن کشاله ران، چهار بازی آخر کمپین انتخابی اسپانیا را از دست داد که این موضوع باعث ایجاد تنش بین فدراسیون ملی و باشگاهش شده است.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌ها بدانیم؟

شهرت فوتبال اسپانیا در دوران پرآشوب ریاست لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون که اکنون رسوا شده، به شدت آسیب دیده است. ریاست روبیالس با رسوایی‌های متعددی همراه بود که بزرگ‌ترین آن حرکت جنجالی او با جنی هرموسو در مراسم اهدای جوایز و مدال‌ها پس از قهرمانی اسپانیا در فینال جام جهانی زنان ۲۰۲۳ بود. فیفا به سرعت اقدام به تعلیق روبیالس از فوتبال پس از آن حادثه کرد و او سپس در یک دادگاه اسپانیایی به جرم آزار جنسی محکوم شد. با این حال، این ۴۸ ساله همچنان به هر کسی که هنوز به او توجه می‌کند می‌گوید که او قربانی یک توطئه است.

کیپ‌ورد

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

صعود کیپ‌ورد در اکتبر با پیروزی ۳-۰ برابر اسواتینی تأیید شد، اما نتیجه واقعی در ماه قبل به دست آمد، زمانی که آنها به طور غیرمنتظره‌ای با نتیجه ۱-۰ کامرون را شکست دادند. این نتیجه، به همراه امتیازات از دست رفته کامرون در چند تساوی بی‌دقت، باعث شد که در نهایت کیپ‌ورد با چهار امتیاز برتر از سایرین در صدر گروه خود قرار بگیرد.

سابقه آن‌ها در جام جهانی چیست؟

هیچ. این نه تنها اولین باری است که کیپ‌ورد به جام جهانی صعود کرده، بلکه اولین باری است که واقعاً به این نزدیکی رسیده‌اند. این کشور مستقل تنها از سال ۱۹۷۶ وجود دارد و تا سال ۱۹۸۲ عضو فیفا نشده بود و برای اولین بار در انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲ شرکت کرد و تنها در سال ۲۰۲۲ به عنوان تیم دوم گروه خود به نیجریه نزدیک شد. بنابراین، صحنه‌های شادی که پس از تأیید صعود به وجود آمد، چندان تعجب‌آور نیست.

سرمربی کیست؟

در حالیکه بسیاری از بازیکنان از دیاسپورای کیپ‌ورد جمع‌آوری شده‌اند، مرد در راس این تیم به شدت محلی است. پدرو لیتائو بریتو -معروف به بوبیستا- در جزیره بوا ویستا متولد شده و تمام دوران مربیگری خود را در کیپ‌ورد گذرانده است. او در بین بازیکنان بسیار محبوب و دارای حضور پرهیجان در خط کنار زمین است و در سال ۲۰۲۰ هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و آن‌ها را به دو دوره جام ملت‌های آفریقا رساند و با صعود به جام جهانی، وضعیت خود را به عنوان یک افسانه تثبیت کرد.

چگونه بازی می‌کنند؟

از نظر تاکتیکی، هیچ چیز ویژه‌ای در سیستم کیپ‌ورد وجود ندارد. آن‌ها با سیستم ۴-۲-۳-۱ استاندارد بازی می‌کنند و خط حمله سریع و مستقیمی دارند که تمایل به تغییر موقعیت دارد. عرض زیادی از سمت مدافعان کناری فراهم می‌شود و آن‌ها یک زوج دفاع مرکزی قوی و باتجربه شامل روبرتو «پیکو» لوپز و دینی بورژس دارند.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

دروازه‌بان و کاپیتان، وزی‌نی، قلب تیم است. استیون موریرا، مدافع راست کلمبوس کروز و ستاره MLS ۲۰۲۴ ممکن است بازیکنی باشد که در سطح باشگاهی بیشتر شناخته شده، اما بازیکنی که باید به او توجه کرد، مهاجم دایلون لیورمنتو است. او در روتردام به دنیا آمده و در حال حاضر به صورت قرضی در تیم کاسا پیا پرتغال بازی می‌کند. این مهاجم سریع و چابک، گل برتری را در برابر کامرون و گل اول را در برابر اسواتینی به ثمر رساند و مسئول دو گل مهم در تاریخ کیپ‌ورد است.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌‍ها بدانیم؟

به خوبی مستند شده که بسیاری از بازیکنان کیپ‌ورد از دیاسپورا جذب شده‌اند، اما علاوه بر اینکه به آن‌ها امکان دسترسی به دامنه وسیع‌تری از استعدادها را می‌دهد، این موضوع به تیم کمک کرده تا با هم ارتباط برقرار کند و الهام‌بخش باشد. این بازیکنان، که بسیاری از آن‌ها به دلیل داشتن والدینی از جزایر، واجد شرایط بازی برای کیپ‌ورد هستند، نه تنها برای خود بازی می‌کنند، بلکه برای پدر، مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود نیز بازی می‌کنند: برای بسیاری، این امر منبع اضافی انگیزه بوده است.

عربستان سعودی

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

به طور جنجالی. پس از اینکه در مرحله سوم انتخابی AFC پشت سر ژاپن و استرالیا قرار گرفتند، آن‌ها مجبور شدند به فرمت دور رفت و برگشت در مرحله چهارم بروند. در آنجا، آن‌ها در نهایت بالاتر از عراق با تفاضل گل قرار گرفتند اما با مزایای عمده‌ای به دلیل بهره‌مندی از بازی‌های خانگی و روزهای استراحت اضافی.

سابقه آن‌ها در جام جهانی چیست؟

عربستان سعودی اکنون در هفت از نه تورنمنت اخیر شرکت کرده و نخستین بار در جام جهانی ۱۹۹۴ در ایالات متحده به میدان رفت. آن‌ها از آن زمان نتوانسته‌اند به مراحل حذفی برسند و در ۳۰ سال گذشته تنها دو بازی در مرحله نهایی را برده‌اند اما در سال ۲۰۲۲ شگفتی‌ساز شدند، زمانی که در بازی افتتاحیه خود، آرژانتین قهرمان آینده را ۲-۱ شکست دادند. با این حال، آن‌ها پس از باخت به لهستان و مکزیک، در گروه خود در پایین‌ترین رده قرار گرفتند.

سرمربی کیست؟

عربستان سعودی بار دیگر به جام جهانی با هدایت هروره رنار، سرمربی فرانسوی، خواهد رفت که قبلاً بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ این تیم را هدایت کرده بود. عربستان سعودی پس از آن با روبرتو مانچینی جایگزینش کرد، اما دوره ایتالیایی در این سمت فاجعه‌آمیز بود و با مشکلات جدی با چندین بازیکن و تساوی با تیم‌های ضعیف اندونزی و بحرین همراه بود. رنار دوباره به خدمت گرفته شد و پس از اینکه تیم زنان فرانسه را در جام جهانی ۲۰۲۳ مدیریت کرد، بیان کرد که «کار نیمه‌تمامی» با تیم ملی عربستان دارد. موفقیت‌های قبلی رنار شامل این است که او اولین مربی است که با دو کشور مختلف قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده است.

چگونه بازی می‌کنند؟

عربستان سعودی تقریباً همیشه با سیستم ۴-۳-۳ بازی می‌کند و تمرکز اصلی رنار بر ثبات دفاعی است. هر دو هافبک مرکزی معمولاً در عمق نشسته و زمین را به خوبی پوشش می‌دهند، و بخش بزرگی از برنامه بازی هجومی به وینگرها بستگی دارد که یا باید در یک‌به‌یک حریفان را شکست دهند یا پاس‌های عرضی به داخل محوطه جریمه ارسال کنند. بازی‌سازی آن‌ها مستقیم و بدون زرق و برق است، اگرچه به ندرت هوایی است، در حالی که رنار به مدافعان کناری فعال علاقه‌مند است که به طور مداوم در طول جناح‌ها حرکت کنند.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

حتی در سن ۳۴ سالگی، وینگر الهلال، سالم الدوساری همچنان مهم‌ترین بازیکن عربستان سعودی است. او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ این کشور است و در حال حاضر کاپیتان تیم نیز می‌باشد. او گل برتری را در برابر آرژانتین در یکی از شگفتی‌های تورنمنت ۲۰۲۲ به ثمر رساند. الدوساری یک پاسور فوق‌العاده است که دوست دارد از سمت چپ به داخل بیاید و با پای راست خود شوت بزند و به‌طور قابل توجهی محتمل‌ترین بازیکن برای ایجاد لحظه‌ای تعیین‌کننده در بازی است.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌ها بدانیم؟

عربستان سعودی قرار است در سال ۲۰۳۴ میزبان جام جهانی باشد، که به دلایل مختلف جنجالی است. این امر به عنوان بخشی از پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰ ولیعهد محمد بن سلمان است، که هدف آن تغییر نحوه دید کشور هم در سطح بین‌المللی و هم در میان ۳۵ میلیون ساکن آن، که عمدتاً زیر ۳۰ سال سن دارند، می‌باشد. این کشور فوتبال‌دوست، جام جهانی ۲۰۲۶ را به عنوان یک نقطه کلیدی برای ارزیابی پیشرفت تیم ملی عربستان می‌داند. چندین ابتکار توسعه جوانان راه‌اندازی شده است تا مجموعه‌ای بزرگ‌تر از بازیکنان بااستعداد ایجاد کند، و ناکامی آن‌ها در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ نیاز مبرم به توسعه تیمی که بتواند به موفقیت‌های بین‌المللی مداوم دست یابد را نشان می‌دهد.

اروگوئه

چگونه به جام جهانی صعود کردند؟

پس از پیروزی در آرژانتین -اولین پیروزی اوروگوئه در بوئنوس آیرس در بیش از ۴۰ سال- و سپس برزیل در دو بازی متوالی، آن‌ها تا زمان برگزاری کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۴، هشت امتیاز فاصله با سه تیم انتهایی جدول انتخابی کونمبول (تنها مکان‌هایی که به معنای حذف از جام جهانی بودند) ایجاد کردند. با وجود چند لغزش در خارج از خانه، دو پیروزی از سه بازی آخر آن‌ها موجب شد تا با رکورد مشابه کلمبیا، با توجه به تعداد گل‌های زده، در رده چهارم قرار گیرند.

سابقه آن‌ها در جام جهانی چیست؟

اروگوئه میزبان و قهرمان اولین جام جهانی در سال ۱۹۳۰ بود. آن‌ها همچنین یکی از تنها شش کشوری هستند که دو بار این جام را به دست آورده‌اند و در فینال ۱۹۵۰ برزیل را در حضور جمعیتی با رکورد جهانی در ماراکانا شکست دادند. با این حال، مدتی است که اروگوئه واقعاً در صحنه جهانی رقابتی نبوده است. بهترین نتیجه آن‌ها در دوران مدرن در سال ۲۰۱۰ بود، زمانی که یک هند جنجالی لوئیس سوارز در برابر غنا به آن‌ها کمک کرد تا به نیمه‌نهایی برسند، اما خروج ناامیدکننده آن‌ها در مرحله گروهی در قطر، به وداع اسطوره‌های دیه‌گو گودین، ادینسون کاوانی و سوارز به شکلی ناامیدکننده منجر شد.

سرمربی کیست؟

بینندگان عادی به دیدن اسکار تابارس در جام جهانی عادت کرده بودند، سرمربی اروگوئه که بیش از ۱۷ سال در کنار خط ایستاده بود و با عصای خود کمک می‌کرد. اما اکنون، نام متمایز دیگری در رأس این تیم قرار دارد. در طول دوران شغلی متعدد مارسلوی بیلسا در فوتبال، او سه تیم آمریکای جنوبی را مدیریت کرده (او همچنین آرژانتین و شیلی را هدایت کرده است). این مربی ۷۰ ساله به فوتبال پرتحرک و با سرعت بالا اعتقاد دارد، چیزی که به نظر می‌رسد با گروهی متعهد از بازیکنان در ابتدای دوران مدیریتش همخوانی داشته باشد.

چگونه بازی می‌کنند؟

بدون توپ، اروگوئه نمی‌خواهد به شما فرصتی برای فکر کردن بدهد. یک مثلث میانی مصمم شامل مانوئل اوگارته، رودریگو بنتانکور و فدریکو والورده آماده‌اند تا حریفان را در زمین خود تعقیب کنند، در حالیکه مدافعان غالب نیز می‌توانند جلو بیایند و به مهاجمان مرکزی فشار بیاورند. زمانی که آن‌ها توپ را از دست می‌دهند، سرعت خط حمله آن‌ها یک راه فرار قابل اعتماد را فراهم می‌کند و تعدادی از هافبک‌های تهاجمی شدید همیشه سریعاً برای حمایت به جلو می‌آیند.

بازیکن کلیدی آن‌ها کیست؟

کمتر بازیکنی بهتر از والورده، که یک ورزشکار شگفت‌انگیز است و قدرت و خلاقیت را به نقش میانه میدان خود می‌آورد، به رویکرد پرتحرک سرمربی مناسب است. این ستاره ۲۷ ساله در طول سال‌ها نقش‌های مختلفی را برای رئال مادرید ایفا کرده و برخی از آن انطباق‌پذیری را به تیم ملی می‌آورد، که موتور بی‌نهایت او به حفظ شکل دفاعی کمک می‌کند.

چه چیز دیگری باید درباره آن‌ها بدانیم؟

اروگوئه همچنان کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین کشوری است که موفق به کسب جام جهانی شده و از این نظر فاصله زیادی دارد. این کشور جغرافیایی بین ابرقدرت‌های آمریکای جنوبی، برزیل و آرژانتین قرار دارد و حدود ۰.۸ درصد از جمعیت قاره را تشکیل می‌دهد.

