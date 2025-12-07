به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور هلندِ پرستاره، ژاپنِ سریع و منظم، تونسِ دفاعی و یکی از چهار تیم اوکراین، سوئد، لهستان یا آلبانی تکمیل شد؛ گروهی که ترکیبی از سبک‌های متنوع و رقابت سنگین را نوید می‌دهد.

برنامه دیدارهای گروه F به شرح زیر است:

هفته اول - یکشنبه ۱۴ ژوئن

هلند - ژاپن (ساعت ۱۶ شرقی آمریکا، ورزشگاه ای‌تی‌اندتی، دالاس)

برنده پلی‌آف - تونس (ساعت ۲۲ شرقی، ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای، مونتری)

هفته دوم - شنبه ۲۰ ژوئن

هلند - برنده پلی‌آف (ساعت ۱۳ شرقی، ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون)

تونس - ژاپن (ساعت ۲۱ شرقی، ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای، مونتری)

هفته سوم - پنجشنبه ۲۵ ژوئن

ژاپن - برنده پلی‌آف (ساعت ۱۹ شرقی، ورزشگاه ای‌تی‌اندتی، دالاس)

تونس - هلند (ساعت ۱۹ شرقی، ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی)

هلند؛ بازگشت به ریشه‌ها با کومان

نارنجی‌ها با هدایت رونالد کومان برای دومین بار، بدون شکست و با برتری مقابل لهستان در روز آخر، صدرنشین گروه مقدماتی شدند. پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۱۸، حالا بهترین نسل هلند در نیم‌دهه اخیر شکل گرفته است. کومان که پس از قطر ۲۰۲۲ دوباره سکان را به دست گرفت، به وینگرهای سریع و هافبک‌های نفوذی آزادی عمل زیادی می‌دهد.

فرانکی دی‌یونگ ستاره بی‌چون‌وچرای این تیم است؛ کسی که با حمل توپ‌های طولانی و دید فوق‌العاده، می‌تواند نمایش هلند را به سطحی تماشایی برساند. ویرژیل فن‌دایک همچنان فرمانده خط دفاع است، اما نبود پاسورهای کلاسیک نسل قبل (به دلیل افت آژاکس) کمی مشهود است. رایان گراونبرخ، تیانی رایندرز و شاید کیس اسمیت ۱۹ ساله آلکمار، ترکیب میانی احتمالی کومان خواهند بود.

ژاپن؛ سریع‌تر از همیشه

سامورایی‌ها نخستین تیمی بودند که پس از سه میزبان، بلیت جام جهانی را گرفتند. با تنها یک شکست در ۱۶ بازی مقدماتی آسیا، آن‌ها بار دیگر قدرت بلامنازع قاره را به رخ کشیدند.

هاجیمه موریاسو که از ۲۰۱۸ روی نیمکت ژاپن نشسته، با همان بازیکنان جوانی که در رده‌های پایه هدایت‌شان کرده بود، تیمی فوق‌العاده منسجم ساخته است. ریتسو دوآن، تاکفوسا کوبو، کائورو میتوما و آئو تاناکا از جمله خروجی‌های همین سیستم هستند.

سبک بازی ژاپن بر پایه سرعت، پرس بی‌امان و انتقال‌های برق‌آسا استوار است؛ چه با آرایش ۴-۲-۳-۱ و چه با سه دفاعه جدید. واتارو اندو، کاپیتان لیورپولی، تنها بازیکنی است که جایگزین ندارد؛ حضور او اجازه می‌دهد خط حمله بدون نگرانی پرس شدید کند.

تونس؛ دیوار دفاعی آفریقا

عقاب‌های کارتاژ با ۹ پیروزی و یک تساوی و بدون دریافت حتی یک گل، صدرنشین گروه آفریقایی خود شدند. سامی طرابلسی که برای دومین بار هدایت تیم را بر عهده دارد، تیمی کاملاً دفا‌عی و فرصت‌طلب ساخته است. چهار پیروزی از ۹ برد با اختلاف تک گل به دست آمد.

محمدعلی بن رمضان، هافبک همه‌کاره اهل اهلی مصر، موتور محرک خط میانی تونس است؛ بازیکنی که هم در نبردهای تن‌به‌تن قوی است و هم با شوت‌های از راه دور و نفوذهای دیرهنگام خطرناک. تونس در شش حضور قبلی جام جهانی تنها سه پیروزی کسب کرده و هرگز از گروه صعود نکرده است.

پلی‌آف اروپا؛ نبرد برای آخرین صندلی

در مسیر پلی‌آف، اوکراین (با میزبانی خارج از کشور به دلیل جنگ) مقابل سوئد و لهستان با آلبانی روبه‌رو می‌شود؛ برندگان در فینال دیدار خواهند کرد.

سوئد با وجود داشتن ایساک، گیوکرش و کولوسفسکی، مرحله گروهی فاجعه‌باری داشت و تنها به لطف نتایج لیگ ملت‌ها به پلی‌آف رسید. گراهام پاتر، سرمربی جدید، کار سختی برای بازسازی دارد. لهستان با لواندوفسکی ۳۷ ساله و آلبانیِ جسور سیلوینیو نیز حریفان سرسختی هستند.

گروه F یکی از متعادل‌ترین گروه‌های جام خواهد بود؛ جایی که هلند مدعی اصلی صدرنشینی است، ژاپن با سرعت و انسجام تهدیدی جدی به شمار می‌رود، تونس با دیوار دفاعی‌اش آماده غافلگیری است و برنده پلی‌آف اروپا می‌تواند همه معادلات را برهم بزند.

