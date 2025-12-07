رفتار او خودخواهانه بود
جنگ داخلی در آنفیلد: طغیان صلاح لیورپول را ناامید کرده است
در پی تساوی اخیر لیورپول مقابل لیدز یونایتد، محمد صلاح با حضور طولانیمدت در مقابل خبرنگاران، ضمن انتقاد شدید از نیمکتنشینیهای پیدرپی خود، از شکسته شدن وعدهها خبر داد و تصریح کرد که «کسی در باشگاه او را نمیخواهد.»
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، محمد صلاح، مهاجم تیم ملی مصر، پس از تساوی ناامیدکننده روز شنبه لیورپول مقابل لیدز یونایتد، با اقدامی بیسابقه به سراغ خبرنگاران رفت و برخلاف رویههای گذشته، این بار هیچ قصدی برای پنهان کردن خشم و ناراحتی خود نداشت.
صلاح که سابقه طولانیترین مصاحبه خود با رسانههای مکتوب بریتانیا در دوران هشت ساله حضور در لیورپول را ثبت کرد، با لحنی کاملاً آرام و مسلط، گلایههای خود را مطرح کرد. این اقدام کاملاً برنامهریزیشده و حاوی پیامهایی آتشین بود.
اتهام به مدیریت و قطع رابطه با اشلوت
او در این گفتگو مدعی شد که پس از تمدید قرارداد دوساله در ماه آوریل، باشگاه وعدههای خود را نقض کرده و احساس میکند «زیر اتوبوس انداخته شده است» و او را قربانی عملکرد ضعیف تیم قهرمان لیگ برتر کردهاند.
صلاح حتی بدون آنکه سوالی درباره آرنه اشلوت، سرمربی تیم، از او پرسیده شود، اعلام کرد که رابطه او با این مربی هلندی کاملاً از بین رفته است. وی همچنین از والدینش خواست تا برای بازی شنبه آینده مقابل برایتون به آنفیلد بیایند، زیرا این دیدار میتواند خداحافظی او از ورزشگاه باشد؛ چرا که به گفته او: «شخصی دیگر من را در باشگاه نمیخواهد.»
او با اشاره به احتمال جدایی در ماه ژانویه، عمق اختلافات را آشکار کرد. با وجود این افشاگریهای تند، صلاح که سومین گلزن برتر تاریخ لیورپول است، در طول این مصاحبه هفت و نیم دقیقهای، خونسردی خود را حفظ کرد و در پایان با یک «ممنونم بچهها» محل را ترک کرد، اما پشت سر او آتشی بزرگ به جا ماند.
لیورپول درگیر جنگ داخلی؛ انتقاد از خودخواهی صلاح
قهرمان لیگ برتر که با کسب تنها ۸ امتیاز از ۳۰ امتیاز ممکن، با مشکلات فنی عدیدهای مواجه است، اکنون باید با یک «جنگ داخلی» میان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ خود و مربیای که برای حفظ شغلش میجنگد، دست و پنجه نرم کند.
احساس آسیبدیدگی و نارضایتی صلاح تا حدی قابل درک است؛ پس از ۱۹ ماه و ۵۳ بازی متوالی در ترکیب اصلی لیورپول در لیگ برتر، او در سه بازی اخیر از ترکیب کنار گذاشته شده است. او در تساوی دراماتیک ۳-۳ مقابل لیدز حتی یک دقیقه هم به بازی گرفته نشد و در دیدار خانگی میان هفته مقابل ساندرلند نیز تنها ۴۵ دقیقه فرصت حضور در زمین پیدا کرد. غرور او به شدت جریحهدار شده و به همین دلیل احساس میکند که ناعادلانه هدف قرار گرفته است؛ او تنها بازیکنی است که پس از شکستهای تحقیرآمیز خانگی مقابل ناتینگهام فارست و آیندهوون، نیمکتنشین شده است.
صلاح با دیدن عملکرد ضعیف بازیکنانی چون ابراهیما کوناته و یا کودی خاکپو که با وجود نمایشهای ضعیف در سمت چپ، همچنان جایگاه خود را حفظ کردهاند، میتواند از تفاوت رفتاری با خودش متعجب شود.
با این حال، این نارضایتیها اقدام صلاح برای چنین افشاگری آتشینی را توجیه نمیکند.
او به خوبی میداند که کلماتش چقدر تأثیرگذار هستند و این تصمیم برای فاش کردن تمام «رازهای کثیف» باشگاه، پس از تساوی ناامیدکننده در لیدز، کاملاً خودخواهانه و بیاحترامی محسوب میشود. این اقدام در شرایط دشوار کنونی، صرفاً بار منفی بیشتری بر باشگاه تحمیل میکند. با توجه به اینکه صلاح هفته آینده برای حضور در جام ملتهای آفریقا تیم را ترک میکند، آیا واقعاً تحمل شرایط تا آن زمان برای او تا این حد سخت بود؟
فرسایش توانایی و «رایگان» نبودن جایگاه
اظهارات صلاح، نشاندهنده کمبود جدی در خودآگاهی او نسبت به افت محسوس عملکردش در این فصل است. او در این باره گفت: «نمیدانم چرا این اتفاق برای من میافتد. کارهای زیادی برای این باشگاه انجام دادهام. مجبور نیستم هر روز برای جایگاهم بجنگم، چون آن را به دست آوردهام.»
واقعیت این است که در فوتبال حرفهای چنین چیزی وجود ندارد؛ باید دائماً جایگاه خود را حفظ کرد. وقتی اشلوت، صلاح را برای بازی مقابل وستهم نیمکتنشین کرد، صداهای مخالفت اندکی به گوش رسید. این به دلیل ناکارآمدی صلاح بود که در ۱۹ بازی در تمامی رقابتها، تنها ۵ گل و ۳ پاس گل به ثبت رسانده است.
او اغلب در حاشیه مسابقات قرار داشته، تهدید چندانی در فاز هجومی ایجاد نکرده و حریفان به دلیل عدم عقبنشینی او برای کمک به مدافع راست، مکرراً فضاهای پشت سرش را هدف قرار دادهاند.
صلاح با وجود ثبت ۳۴ گل و ۲۳ پاس گل در فصل گذشته و بازنویسی رکوردهای باشگاه، اسطوره آنفیلد است، اما این سابقه به معنای یک کارت عبور رایگان نیست؛ بهخصوص زمانی که دستمزد هفتگی او بیش از ۴۰۰ هزار پوند به اضافه پاداش است. او مسیر خود را گم کرده و به نظر میرسد در سن ۳۳ سالگی، زمان برای او به پایان رسیده است.
اگرچه بهبود نتایج تیم بدون او چندان چشمگیر نبوده، اما لیورپول عموماً بدون صلاح بهتر به نظر رسیده و پس از سه شکست متوالی، یک پیروزی و دو تساوی کسب کرده است.
جدایی قریبالوقوع صلاح؟
این اقدام صلاح، یادآور زمانی است که او حدود یک سال پیش، برای فشار بر لیورپول جهت تسریع در مذاکرات تمدید قرارداد، گفته بود که برای تمدید «بیشتر بیرون است تا داخل»، و در نهایت نیز به خواستهاش رسید.
حال باید دید که آیا مدیرعامل فِنوِی اسپورتس گروپ، مایکل ادواردز و ریچارد هیوز، مدیر ورزشی لیورپول، میتوانند صلح را برقرار کنند یا خیر؟ با توجه به حمایت مستمر مالکان از اشلوت، به نظر میرسد بعید است آنها طرف بازیکنی را بگیرند که در ماههای اخیر نشان داده در حال افول است.
شاید انتقال به لیگ حرفهای عربستان سعودی در ژانویه، راهحلی باشد که به نفع همه طرفها تمام شود. اما مایه تأسف است که چگونه شرایط از جشنهای قهرمانی بهار، به این سرعت و تلخی متلاشی شد.
اگر این پایان کار صلاح پس از ۲۵۰ گل در ۴۲۰ بازی برای لیورپول باشد، خداحافظی با این میزان تلخی و بگو مگو، پایان غمانگیزی برای یک اسطوره خواهد بود.