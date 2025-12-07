به گزارش ایلنا، سی و سومین دوره بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا از 12 آذرماه به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از 8 داور ایرانی برای قضاوت در این رقابتها دعوت کرد.

موعود بنیادی فرد و پیام حیدری به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور رقابت های فوتبال را که از 12 تا 27 آذر برگزار می شود را قضاوت می کنند.

همچنین علی احمدی و محمدجواد احتشام در رقابتهای بخش مردان فوتسال که از 24 تا 28 آذر و زری فتحی و گلاره ناظمی برای رقابتهای بخش بانوان فوتسال از تاریخ 21 تا 27 آذر برگزار می شود، انتخاب شده اند.

این مسابقات تا روز جمعه 28 آذرماه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/