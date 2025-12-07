حضور پررنگ داوران ایرانی در بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور هشت داور ایرانی در سی و سومین دوره بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سی و سومین دوره بازیهای المپیک جنوب شرق آسیا از 12 آذرماه به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و کنفدراسیون فوتبال آسیا از 8 داور ایرانی برای قضاوت در این رقابتها دعوت کرد.
موعود بنیادی فرد و پیام حیدری به عنوان داور و علیرضا ایلدروم و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک داور رقابت های فوتبال را که از 12 تا 27 آذر برگزار می شود را قضاوت می کنند.
همچنین علی احمدی و محمدجواد احتشام در رقابتهای بخش مردان فوتسال که از 24 تا 28 آذر و زری فتحی و گلاره ناظمی برای رقابتهای بخش بانوان فوتسال از تاریخ 21 تا 27 آذر برگزار می شود، انتخاب شده اند.
این مسابقات تا روز جمعه 28 آذرماه ادامه خواهد داشت.