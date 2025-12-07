خبرگزاری کار ایران
سرمربی سابق استقلال در یکقدمی مس رفسنجان
نام مجتبی جباری به عنوان گزینه سرنربیگری مس رفسنجان مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه مس رفسنجان که هفته گذشته با رسول خطیبی برای پایان همکاری به توافق رسید، این هفته بدون حضور سرمربی جدید مقابل ملوان قرار گرفت و با نتیجه 2-1 شکست خورد اما در عین حال مذاکرات برای انتخاب سرمربی جدید در این باشگاه جریان داشت و حالا به نظر می‌رسد نتیجه داده است.

مجتبی جباری سرمربی فصل گذشته تیم استقلال که مدتی هم به عنوان دستیار سرمربی در این تیم حضور داشت، به عنوان گزینه نهایی این باشگاه انتخاب شده و در یک قدمی انتصاب به عنوان سرمربی مس رفسنجان قرار گرفته و ممکن است رونمایی از او، همین امروز اتفاق بیفتد.

جباری قرار است با میثم پاریزی، مدیرعامل مس رفسنجان، جلسه داشته باشد و در صورت حصول توافق در مورد جزئیات، قرارداد بین آنها به امضا خواهد رسید تا جباری از هفته سیزدهم روی نیمکت تیمش بنشیند و مس رفسنجان را در هفته‌های باقی مانده رقابتهای لیگ برتر هدایت کند.

نکته مهم اینکه جلسه امروز در کرمان برگزار خواهد شد و توافق اولیه نیز با این سرمربی انجام شده و به این دلیل او راهی کرمان خواهد شد تا احتمالا دومین تجربه سرمربیگری را آغاز کند. اما همانطور که گفته شد، هنوز قرارداد امضا نشده است.

مس رفسنجان چهارشنبه 19 آذر در ورزشگاه خانگی برابر فولاد به میدان خواهد رفت. این تیم در 12 هفته تنها 7 امتیاز کسب کرده و در قعر جدول برای جلوگیری از سقوط تلاش می‌کند.

