خداحافظی سرخیو راموس با مونتری: بله، این آخرین بازی‌ام در مکزیک بود

خداحافظی سرخیو راموس با مونتری: بله، این آخرین بازی‌ام در مکزیک بود
سرخیو راموس، کاپیتان سابق رئال مادرید، پس از حذف از نیمه‌نهایی لیگ مکزیک، رسماً جدایی خود از مونتری را تأیید کرد و از هواداران این تیم قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  سرخیو راموس، مدافع ۳۸ ساله اسپانیایی، پس از شکست ۳-۲ رایووس مونتری مقابل تولوکا در بازی برگشت نیمه‌نهایی تورنمنت آپرتورا، اعلام کرد که این دیدار آخرین حضور او با پیراهن این باشگاه مکزیکی بوده است.

تولوکا که در بازی رفت ۱-۰ شکست خورده بود، با پیروزی در مجموع دو دیدار و به دلیل رتبه بهتر در جدول فصل عادی، به فینال راه یافت و حریف تیگرس خواهد شد.

قرارداد راموس با مونتری در پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد و او از این پس بازیکن آزاد محسوب می‌شود. وی پس از بازی در صفحه شخصی خود نوشت: «متأسفانه بله، این آخرین بازی من در مکزیک بود. ناراحت هستیم، اما با وجدان راحت می‌رویم چون همه توان‌مان را در زمین گذاشتیم.

خداحافظی سرخیو راموس با مونتری: بله، این آخرین بازی‌ام در مکزیک بود

حالا وقت درس گرفتن، بلند شدن و ادامه دادن است؛ این هم بخشی از فوتبال است. بزرگ‌ترین حسرت ما این است که نتوانستیم یک فینال دیگر به هواداران هدیه دهیم، چون آن‌ها بیش از همه شایسته‌اش بودند. همیشه از حمایت شما سپاسگزارم. مونتری همیشه بالا!»

راموس در دیدار شنبه با زدن پنالتی و کاهش فاصله به ۳-۱، برای دقایقی امید بازگشت را زنده کرد، اما در نهایت تلاش مونتری ناکام ماند. آینده این مدافع باتجربه که هنوز مقصد بعدی‌اش مشخص نیست، یکی از موضوعات داغ نقل‌وانتقالات زمستانی خواهد بود.

