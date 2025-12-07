ویدئو: زمان های مطلوب مسابقات انگلیس در جام جهانی 2026
با اعلام برنامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی انگلیس با زمانهای آغاز مناسب برای تماشاگران بریتانیایی روبهرو شد، در حالیکه اسکاتلند باید در ساعات دیرهنگام به میدان برود.
به گزارش ایلنا، کشورها از محل برگزاری و ساعت آغاز دیدارهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ باخبر شدند؛ تورنمنتی که برای تیم ملی انگلیس زمانهای آغاز مناسب مخاطبان بریتانیایی دارد، اما هواداران اسکاتلند باید خود را برای پایانهای دیرهنگام آماده کنند.
انگلیس هر سه بازی مرحله گروهی خود را در ایالات متحده انجام خواهد داد. دیدار نخست مقابل کرواسی در ۱۷ ژوئن و مسابقه دوم برابر غنا در ۲۳ ژوئن، هر دو ساعت ۲۱:۰۰ به وقت بریتانیا آغاز میشود. سومین مسابقه برابر پاناما در ۲۷ ژوئن، که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی – محل برگزاری فینال – برگزار میشود، ساعت ۲۲:۰۰ BST آغاز خواهد شد.
در مقابل، اسکاتلند در گروه C در شهرهای بوستون و میامی به میدان میرود. بازی افتتاحیه این تیم مقابل هائیتی در ۱۴ ژوئن و در ورزشگاه جیلت، ساعت ۰۲:۰۰ به وقت بریتانیا برگزار میشود. دو دیدار بعدی شاگردان استیو کلارک، برابر مراکش در ۱۹ ژوئن در ماساچوست و سپس مقابل برزیل در ۲۴ ژوئن در میامی، هر دو ۲۳:۰۰ BST آغاز میشود.
دیدار نخست انگلیس در دالاس زیر سقف بسته و با تهویه مطبوع در ورزشگاه AT&T برگزار خواهد شد؛ مجموعهای که با توجه به گرمای شدید تگزاس، به شکلی خاص برای این رویداد آماده میشود. بازیهای تیم ملی انگلیس در دالاس و بوستون – و همچنین دو دیدار اسکاتلند در بوستون – روی چمن طبیعی موقت برگزار خواهد شد، زیرا این ورزشگاهها بهطور معمول مجهز به چمن مصنوعی هستند.
بازی انگلیس در بوستون ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی آغاز میشود، در حالی که اسکاتلند در دو مسابقه خود در ورزشگاه جیلت بهترتیب در ساعتهای ۲۱:۰۰ و ۱۸:۰۰ به وقت محلی به میدان میرود. میامی، محل دیدار پایانی اسکاتلند برابر برزیل که ساعت ۱۸:۰۰ محلی شروع میشود، یکی از مناطقی است که احتمالاً گرما و رطوبت شدید آن در تابستان سال آینده چالشآفرین خواهد بود.
در صورتی که ولز یا ایرلند شمالی بتوانند از دو مرحله پلیآف یوفا در ماه مارس عبور کنند، تمام بازیهای گروهی آنها ساعت ۲۰:۰۰ BST برگزار خواهد شد. این تیمها باید در ۱۲ ژوئن به مصاف کانادا در تورنتو، در ۱۸ ژوئن برابر سوئیس در لسآنجلس، و در ۲۴ ژوئن مقابل قطر در سیاتل بازی کنند.