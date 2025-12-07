دلافوئنته: کارواخال و یامال مشتاق دیدار و در آغوش گرفتن یکدیگر هستند
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در گفتوگو با مارکا درباره قرعهکشی جام جهانی و موضوعات دیگر صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته با تجربهای طولانی و هیجان یک تازهکار، در آستانه اولین حضور خود در جام جهانی قرار دارد. او تنها سه ساعت پس از برگزاری قرعهکشی در واشنگتن، در هتل کپتال، کمتر از یک کیلومتر از کاخ سفید، با مارکا به گفتگو نشسته که متن آن به تازگی منتشر شده است.
سوال: هنگام تجربه اولین قرعهکشی جام جهانی چه احساسی داشتید؟
پاسخ: بسیار احساسی بود. احساس افتخار و شگفتی میکنید که بخشی از خانواده جام جهانی هستید. بودن در آنجا و مشاهده این نمایش واقعاً لذتبخش بود؛ به نظرم این رویداد در سطح بسیار بالایی برگزار شد. عضویت در خانواده جام جهانی یک افتخار است.
سوال: گفتید که به عنوان یک کودک به تیم ملی بسیار علاقهمند بودید. تجربه قرعهکشیهای جام جهانی چگونه بود؟
پاسخ: به تازگی از یک مصاحبه با یوفا و فیفا برگشته بودم و درباره خاطراتم از تماشای بازیهای تیم ملی در کودکی صحبت میکردم. به یاد دارم وقتی اسپانیا برای جام جهانی ۱۹۷۸ در آرژانتین صعود کرد، به نظرم همان زمان بود که متوجه شدم فوتبال چه معنایی دارد. در خانه، ما این موضوع را به شدت احساس میکردیم. هر بازی تیم ملی یک جشن بود. حالا عضوی از روحیه کل جام جهانی بودن، من را بسیار مفتخر میکند.
سوال: فرناندو هیرو گفت که همه چیز در قرعهکشیها خوب به نظر میرسد. آیا این برچسب روی شما فشار میآورد یا آن را دوست دارید؟
پاسخ: این برچسب روی من فشار نمیآورد. این احساس را به من میدهد که کارهایی که انجام دادهایم مورد شناسایی قرار گرفته است. اینکه به عنوان یک تیم مورد توجه قرار بگیریم، به معنای تضمین چیزی نیست. تیمهای دیگری نیز به اندازه اسپانیا شایسته قهرمانی هستند: فرانسه، آرژانتین، برزیل، انگلیس، پرتغال... بسیاری از تیمها قادر به کسب قهرمانی در جام جهانی هستند. اینکه ما به عنوان یکی از آنها شناخته میشویم، من را مفتخر میکند، به ویژه به این دلیل که هیچ چیز به ما داده نشده است. قرار گرفتن در رده اول ردهبندی فیفا نتیجه کار خوب و وجود یک نسل استثنایی از بازیکنان فوتبال است.
سوال: آیا نگران زیرساختها، محل اقامت و نحوه سفر هستید؟
پاسخ: میدانم که در بهترین شرایط هستیم. دپارتمان سفر ما تجربه زیادی دارد. نگران نیستم، اگرچه درست است که فاصلهها بسیار زیاد است. سعی خواهیم کرد سفرها را به حداقل برسانیم و به محض اینکه برنامهها و مکانها را بدانیم، محلها را انتخاب خواهیم کرد. به دنبال راحتی، امکانات خوب و جلوگیری از سفرهای طولانی هستیم، زیرا این سفرها از نظر جسمی و ذهنی خستهکننده هستند.
سوال: درباره وضعیت بازیکنان، کارواخال و رودری به دلیل مصدومیتها نگرانکننده هستند. چه مدت میتوانیم انتظار داشته باشیم که آنها غایب باشند؟
پاسخ: نگران سلامت بازیکنان هستم. همیشه این را گفتهام. قطعاً در ماههای مارس، آوریل و می دچار مشکلات خواهیم شد، زمانی که زمان کمتری برای بهبودی وجود دارد. حالا اگر مصدومیتها وجود داشته باشد، هنوز زمان باقی است. مصدومیتهای رودریگو و دنی جدی هستند و این نوع مصدومیتها در طول بهبودی مشکلاتی ایجاد میکند. اما زمان کافی داریم و مطمئنم که آنها در وضعیت خوبی برای انتخاب خواهند بود.
سوال: آیا نگران این هستید که برخی بازیکنان مانند خوان گارسیا یا آلوارو کارراس آخرین فرصت خود را برای دعوت به تیم ملی از دست بدهند؟
پاسخ: نه، زیرا آنها بازیکنانی هستند که به خوبی میشناسم. جوان در تیم زیر ۲۱ سالهها با من بود؛ میدانم که چه تواناییهایی دارد و او به خوبی در سیستم ما جا میگیرد. همچنین آلوارو را میشناسم، حتی اگر با من نبوده باشد. هر کسی که بیاید به راحتی ادغام خواهد شد؛ میدانند که آنها را میشناسم و احساس غیر قابل استفاده بودند، نخواهند کرد.
سوال: آیا نگران نقش دروازهبان سوم هستید؟ آیا این یک موقعیت خاص برای شماست؟
پاسخ: بسیار خاص است. دروازهبانها یک مینیدنیا درون گروه تشکیل میدهند: آنها جدا تمرین میکنند، تمرینات بسیار خاصی دارند و نوعی ارتباط متفاوت بین آنها وجود دارد. ضروری است که آنها نقش خود را با احترام بپذیرند: یکی بازی میکند و دو نفر دیگر که میتوانند بازی کنند، نمیکنند. گاهی اوقات یکی اصلاً بازی نمیکند. مدیریت این وضعیت در رختکن بسیار مهم است و در دیگر پستها نیز این اتفاق میافتد. ما به دنبال بازیکنان برتری هستیم که اگر بازی نکنند، با کمال میل آن را بپذیرند.
سوال: آیا برخی خواهند گفت: «پس بهترینها نمیروند»؟
پاسخ: شاید برای آنها اینطور نباشد، اما برای من بله. و کسی هستم که باید انتخاب کنم. کسانی را انتخاب میکنم که برای آنچه نیاز داریم، بهترین هستند.
سوال: نام آخر: موراتا. او چقدر برای گروه مهم است و این دورهای که کمتر در ترکیب حضور دارد را چگونه تجربه میکند؟
پاسخ: خوشحالم که درباره آلوارو پرسیدید. شما میدانید که او چقدر برای ما مهم است و خواهد بود. او در زمین و خارج از آن کلیدی است. گاهی اوقات، در برنامهریزی، باید به بازیکنان دیگری که خواهان فرصت هستند، شانس بدهیم. اما آلوارو همیشه برای ما حاضر بوده، حتی زمانی که بازی نمیکند. خواهیم دید که از حالا تا مارس چه پیش میآید؛ هنوز راه زیادی در پیش است. او همانند دیگران یا حتی بیشتر از آنها شانس دارد، به خاطر همه چیزهایی که نشان داده و نمایندگی میکند. درب همیشه برای او باز است.
سوال: آیا بین مربیان، بازیکنان سابق و خبرنگاران، از شما درباره لامین یامال زیاد سوال میکنند؟
پاسخ: ما درباره فوتبال به طور کلی صحبت کردیم. لامین بازیکن بسیار مهمی است، همانطور که دیگر تیمهای ملی بازیکنان خود را دارند. ما باید هوشمندی و دید لازم را داشته باشیم تا درک کنیم او برای ما چه ارزشی دارد: یک جوان ۱۸ ساله که نیاز به توسعه مستمر دارد، هم به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک بازیکن فوتبال. او آگاه است که باید بهبود یابد و همیشه نگرش فوقالعادهای دارد. هر روز میخواهد بهتر شود و به تیم کمک کند.
سوال: آیا واقعاً نگران اتفاقی که بین لامین و کارواخال افتاد نیستید؟
پاسخ: نه. وظیفه من حفظ یک رابطه سالم است. با هر دوی آنها صحبت کردهام و میدانم که این مسائل در فوتبال، در چنین سطح رقابتی، پیش میآید. باید تفاوت بین آنچه در زمین اتفاق میافتد و معنای حضور در تیم ملی را تشخیص داد. آنها این را میدانند و مشتاق دیدار یکدیگر و در آغوش گرفتن هستند.