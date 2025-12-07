میامی در پرتو مسی و بکام؛ از رؤیا تا قهرمانی ‎ MLS

به گزارش ایلنا، وقتی سر دیوید بکام در سال ۲۰۱۳ شهر میامی را برای ایجاد تیم آینده‌اش در لیگ MLS انتخاب کرد، هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که این تصمیم چه مسیر خارق‌العاده‌ای را رقم خواهد زد.

بکام پس از آن‌که امتیاز تأسیس یک باشگاه را با قیمت تخفیفی ۱۵.۶ میلیون پوند از لیگ آمریکا خرید – بخشی از توافق مالی دوران حضورش در لس‌آنجلس گلکسی در سال ۲۰۰۷ – رسماً در سال ۲۰۱۸ اینتر میامی را معرفی کرد و تیم در مارس ۲۰۲۰ وارد رقابت‌های MLS شد.

حالا و پس از جذب لیونل مسی، شاید بزرگ‌ترین فوتبالیست تاریخ، در سال ۲۰۲۳، اینتر میامی جشن بزرگ‌ترین افتخار فوتبال آمریکا را برگزار کرده است؛ قهرمانی در جام MLS با پیروزی مقابل ونکوور وایتکپسِ توماس مولر در فینال روز شنبه.

بکام می‌گوید: «در لحظات پایانی بازی همه احساساتم بروز کرد. شب‌های بی‌خوابی زیادی گذراندم اما همیشه به میامی ایمان داشتم. شرکای درستی پیدا کردم و می‌دانستم هر چیزی ممکن است. روی پیراهن ما نوشته شده آزادی رویاپردازی، و قول داده بودیم آرزوهای هواداران را محقق کنیم. سال آینده داستانی تازه است اما امشب، جشن می‌گیریم.»

این موفقیت نقطه اوج پروژه جاه‌طلبانه «پروژه بکام» است؛ طرحی که میامی را به موتور محرک جدید فوتبال در آمریکا تبدیل کرده است. خاوی اسانسی، مدیر ارشد تجاری باشگاه، نقش بکام را «بی‌نظیر» توصیف می‌کند و می‌گوید: «بدون دیوید بکام هیچ‌چیز از این‌ها ممکن نمی‌شد. حضور همزمان نام‌هایی مانند بکام و لیونل مسی در یک باشگاه، ترکیبی کم‌نظیر در ورزش جهان است.»

«این همان چیزی بود که از ابتدا برایش تلاش می‌کردیم»

اسانسی، که اکنون ۴۳ ساله است، در سال ۲۰۲۱ پس از یک دهه فعالیت در بارسلونا – در مقام مدیر ارشد بازرگانی و عضو هیئت‌مدیره – به اینتر میامی پیوست.

او می‌گوید: «وقتی ما در سال ۲۰۲۰-۲۱ به باشگاه آمدیم، هدف اصلی‌مان موفقیت در زمین بود. به اعتقاد من مسی بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ است؛ هم از دیدگاه ذهنی و هم عینی. داشتن بهترین بازیکن ممکن، انتخابی بدیهی بود. هدف ما تنها جذب نام‌های بزرگ نبود، بلکه آوردن بهترین‌ها برای ساختن تیمی بود که به آن افتخار کنیم و پیروز شود.»

«یک‌شبه به باشگاهی تبدیل شدیم که همه در دنیا می‌شناسند»

در ۷ ژوئن ۲۰۲۳، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، باشگاه اعلام کرد که مسی رسماً به میامی پیوسته است؛ پایان یک مذاکره پنج‌ساله.

مسی، ستاره آرژانتینی زاده روزاریو، پس از دو فصل حضور در پاری‌سن‌ژرمن – همراه با دو قهرمانی لیگ و یک سوپرجام – چالش تازه MLS و میامی را برگزید. بکام در آن زمان در ژاپن بود؛ ساعت ۵ صبح با سیل پیام‌ها بیدار شد. همسرش ویکتوریا از او خواست گوشی را خاموش کند، اما او خبر انتقال را دید و بی‌اختیار اشک ریخت.

اسانسی می‌گوید: «یک‌شبه از یک باشگاه MLS به تیمی تبدیل شدیم که همه می‌شناسند. همه رسانه‌های دنیا درباره ما صحبت کردند. از فیجی تا آلاسکا، از پاتاگونیا تا مغولستان؛ اینتر میامی در عرض یک روز به یک نام جهانی بدل شد.»

مسی در میامی دوباره کنار هم‌تیمی‌های سابقش در بارسا – جوردی آلبا، سرخیو بوسکتس و بعدتر لوییس سوارس – و همچنین مربی آشنا، خراردو مارتینو، قرار گرفت. او قرارداد خود را تا دسامبر ۲۰۲۸ تمدید کرده و گزارش‌ها حاکی است بین ۳۷ تا ۴۵ میلیون پوند از باشگاه دریافت می‌کند؛ درآمدی که با فروش پیراهن و سهمی از اشتراک اپل تی‌وی افزایش یافته است.

افزایش ۲۰ درصدی تماشاگران؛ اثر مسی

با حضور مسی، تقریباً تمام بازی‌های اینتر میامی در لحظه فروش می‌رفت. مخاطبان شبکه‌های اجتماعی باشگاه از دو میلیون به ۵۰ میلیون رسید. میانگین تماشاگران MLS پس از اولین بازی مسی ۲۰ درصد افزایش یافت و تعداد مشترکان پخش جهانی بازی‌ها در ۱۰ بازی نخست او دو برابر شد.

آمریکایی‌ها حالا فوتبال را جدی می‌گرفتند.

بلیت ۴۰ پوندی پیش از ورود مسی، حالا ۱۵۰ تا ۲۰۰ پوند قیمت داشت. باشگاه‌های میزبان برای پاسخ به تقاضای تماشا، حتی ورزشگاه خود را تغییر می‌دادند. کلمبوس، دیدار خانگی مقابل میامی را از ورزشگاه ۲۰ هزارنفری خود به ورزشگاه ۶۰ هزارنفری کلیولند منتقل کرد و ظرفیتی تاریخی را پر کرد.

درآمد سالانه باشگاه از ۴۱ میلیون پوند در ۲۰۲۲ به ۱۶۰ میلیون پوند در ۲۰۲۴ رسید. اثر مسی لیگ را به رکورد ۱۱.۴ میلیون تماشاگر رساند. پیراهن شماره ۱۰ او پرفروش‌ترین شد و فروش کالاهای باشگاه ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد. دیگر باشگاه‌ها نیز ۶۳ میلیون پوند از میزبانی مسی سود کردند.

اسانسی می‌گوید: «مسی غیرقابل جایگزینی است. هیچ‌کس نمی‌تواند جای او را بگیرد. اما تلاش می‌کنیم میراثی بسازیم که بهترین استعدادهای دنیا جذب آن شوند.»

میامی؛ پاتوق سلبریتی‌ها

اینتر میامی به سرعت به نقطه تلاقی ستارگان ورزشی، هنری و فرهنگی بدل شد. از ویل اسمیت و فلوید می‌ودر گرفته تا تام بردی، لیونل ریچی، کیم کارداشیان و رونالدینیو و روبرتو کارلوس؛ حضور چهره‌ها به برند میامی بُعدی فراتر از فوتبال داده است.

بکام از همان ابتدا تشخیص داد که رنگ صورتی در هویت بصری شهر ریشه دارد – از ساختمان‌های آرت‌دکو تا نئون‌های شبانه – و با وجود مقاومت اولیه، آن را به مرکز هویت باشگاه تبدیل کرد. امروز این رنگ، اینتر میامی را به تیمی با برند منحصربه‌فرد بدل کرده است.

ورود به خانه‌ای تازه؛ پارک آزادی میامی

ورزشگاه جدید باشگاه، «میامی فریدام پارک»، در حال تکمیل است و از فصل ۲۰۲۶ میزبان بیشتر مسابقات خواهد بود. اینتر میامی از سال ۲۰۲۰ در ورزشگاه ۲۱٬۵۰۰نفری چیس در فورت لادردیل بازی کرده و برای تکمیل ساخت‌وساز، فصل آینده را با پنج بازی خارج از خانه آغاز می‌کند.

اسانسی می‌گوید با افتتاح ورزشگاه جدید، درآمد سالانه باشگاه می‌تواند از ۲۵۰ میلیون دلار عبور کند.

او می‌افزاید: «می‌توان گفت با یک معجزه طرف هستیم؛ معجزه‌ای زیبا، جسورانه و برخاسته از رویا. ما تنها پنج سال است که وجود داریم، اما همین حالا در حال ساختن تاریخ هستیم. حضور لیونل، به‌عنوان کاپیتان و رهبر تیم، همه چیز را تغییر داد.»

انتهای پیام/