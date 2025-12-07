لیونل مسی چند جام در دوران حرفهای خود به دست آورده است؟
لیونل مسی با قهرمانی در ام ال اس با اینترمیامی، یک جام دیگر به کارنامه پر افتخار خود اضافه کرد.
به گزارش ایلنا، اینتر میامی با کسب جام ام ال اس، یک جایزه دیگر به مجموعه شگفتانگیز مسی اضافه کرد. پیروزی برابر وایتکپس ونکوور، جام MLS را برای اینتر میامی به ارمغان آورد و به تاریخچه کوتاه این باشگاه یک افتخار جدید افزود.
لیونل مسی، کاپیتان اینتر میامی، پیش از انتقال به میامی در تابستان گذشته، دوران درخشانی را در فوتبال اروپا سپری کرده بود. او تنها چند هفته پس از آغاز فعالیتش در این باشگاه MLS، تیمش را به اولین جام خود، یعنی جام لیگها رساند.
رکورد جوایز مسی
جوایز دوران حرفهای لیونل مسی عبارتند از:
- لالیگا: ۱۰ عنوان
- کوپا دل ری: ۷ عنوان
- سوپر جام اسپانیا: ۸ عنوان
- لیگ قهرمانان اروپا: ۴ عنوان
- جام جهانی باشگاههای فیفا: ۳ عنوان
- سوپر جام اروپا: ۳ عنوان
- لیگ فرانسه: ۲ عنوان
- کوپا آمهریکا: ۲ عنوان
- سوپر جام فرانسه: ۱ عنوان
- جام لیگها: ۱ عنوان
- جام جهانی: ۱ عنوان
- جام جهانی زیر ۲۰ سال: ۱ عنوان
- جام قهرمانان کونمبول-یوفا: ۱ عنوان
- مدال طلای المپیک: ۱ عنوان
- شیلد حامیان: ۱ عنوان
- جام MLS: ۱ عنوان
این پیروزی در جام ام ال اس، شانزدهمین رقابتی است که مسی از زمان آغاز حرفهایاش با بارسلونا در سال ۲۰۰۳، موفق به کسب آن شده است. در مجموع، او به طور شگفتانگیزی ۴۷ جام را به دست آورده که به معنای کسب بیش از دو جام در هر فصل از دوران ۲۱ ساله حرفهایاش است.