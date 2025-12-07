نوابرئیس فدراسیون روئینگ انتخاب شدند
اعضای مجمع فدراسیون روئینگ در نشست امروز، بخشی از ترکیب هیأت رئیسه این فدراسیون را برگزیدند.
به گزارش ایلنا، پس از انتخاب محسن شادی بهعنوان رئیس فدراسیون روئینگ ـ انتخابی که با رأی قاطع اعضای مجمع همراه بود ـ رأیگیری برای معرفی نوابرئیس و برخی از اعضای هیأت رئیسه انجام شد و مجمع به گزینههای پیشنهادی رئیس فدراسیون رأی اعتماد داد.
بر اساس نتایج اعلامشده، عمران پورعسگریپرست با ۳۴ رأی بهعنوان نایبرئیس اول و فاطمه حسنیامیرآبادی با ۳۰ رأی بهعنوان نایبرئیس دوم فدراسیون روئینگ انتخاب شدند.
همچنین اعلام شد که انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه، از جمله خزانهدار، پس از تأیید حوزه معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی وزارت ورزش و جوانان، در مجمع بعدی فدراسیون انجام خواهد شد.
در این نشست، کارشناسان خبره پیشنهادی موفق به کسب اکثریت آرای مجمع نشدند.