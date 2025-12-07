واکنش مولر به شکست مقابل لیونل مسی و اینترمیامی
توماس مولر، ستاره وایتکپس ونکوور، با ابراز تاسف از عدم موفقیت تیمش در فینال MLS برابر لیونل مسی و اینتر میامی، تاکید کرد که این شکست آغاز یک سفر جدید است.
به گزارش ایلنا، توماس مولر در این باره گفت: «این شکست دردناک است، اما به بهترین شکل ممکن دردناک است. ما فصل آینده قویتر بازخواهیم گشت، حتی قویتر از قبل. یسپر (سرمربی) اکنون یک سال است که در اینجا حضور دارد و این تنها یک سال است. فکر نمیکنم کسی انتظار داشت که یک سال پیش فصل اینچنینی را تجربه کنیم. احساس میکنم که پروسه ما هنوز به اوج خود نرسیده است. در حال حاضر در مسیر صعود هستیم.»
او همچنین به وجود یک هسته جوان و تشنه موفقیت در تیم اشاره کرد و گفت: «ما یک گروه جوان داریم، یک گروه بسیار جوان و بااستعداد که بسیار تشنه موفقیت هستند. با شکستهای بزرگ، انرژی زیادی برای آینده به دست میآید. بنابراین سعی میکنم احساساتم را بیشتر روی ماههای آینده متمرکز کنم.»
مولر همچنین به تأثیر پیشرفتهای وایتکپس در این فصل بر شهر ونکوور اشاره کرد که در حال حاضر با آیندهای نامشخص روبروست. او گفت: «بله، خوشحالکننده است که بشنویم در شهری مانند ونکوور، که یک شهر عاشق هاکی است، هیجان را ایجاد کردهایم. ما میخواستیم این را زمانی که دو یا سه ماه پیش در مورد پیوستن به تیم صحبت میکردیم، ایجاد کنیم و این اتفاق افتاد. تجربه این موضوع برای من و گروه بسیار لذتبخش بود. ما از هر حمایتی خوشحال بودیم و امیدوارم این هیجان در فصل آینده ادامه یابد.»