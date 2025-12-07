برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال
هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با انجام هشت دیدار طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، برنامه هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:
سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
پیکان – پرسپولیس (ساعت ۱۷:۱۵)
شمسآذر قزوین – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶:۱۵)
ذوب آهن – تراکتور تبریز (ساعت ۱۶:۱۵)
استقلال خوزستان – خیبر خرمآباد (ساعت ۱۸:۳۰)
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
فجر سپاسی – چادرملو اردکان (ساعت ۱۶:۳۰)
آلومینیوم اراک – سپاهان (ساعت ۱۶:۳۰)
مس رفسنجان – فولاد خوزستان (ساعت ۱۷:۱۵)
استقلال – ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۷:۱۵)