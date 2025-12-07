برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

خبرگزاری کار ایران
هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با انجام هشت دیدار طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، برنامه هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس به شرح زیر اعلام شد:

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

پیکان – پرسپولیس (ساعت ۱۷:۱۵)

شمس‌آذر قزوین – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶:۱۵)

ذوب آهن – تراکتور تبریز (ساعت ۱۶:۱۵)

استقلال خوزستان – خیبر خرم‌آباد (ساعت ۱۸:۳۰)

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

فجر سپاسی – چادرملو اردکان (ساعت ۱۶:۳۰)

آلومینیوم اراک – سپاهان (ساعت ۱۶:۳۰)

مس رفسنجان – فولاد خوزستان  (ساعت ۱۷:۱۵)

استقلال – ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۷:۱۵)

