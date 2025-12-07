برخورد با دیوار بدشانسی: شب تلخ طارمی مقابل او.اف.آی. کرت

به گزارش ایلنا، ستاره ایرانی المپیاکوس که طی هفته‌های اخیر در اوج فرم و گلزنی بوده، در مصاف با او.اف.آی. کرت نیز نزدیک بود روند درخشانش را ادامه دهد اما بدشانسی مانع از ثبت گل دیگری برای او شد.

تنها سه روز پس از آن‌که مهدی طارمی در مرحله چهارم جام حذفی یونان مقابل اِلاس سیرو با یک گل و یک نقش مؤثر در گل دوم چشم‌ها را خیره کرد، خوزه لوئیس مندیلیبار بار دیگر تصمیم گرفت این مهاجم آماده را در ترکیب اصلی قرار دهد. طارمی امشب در هفته سیزدهم سوپرلیگ یونان، در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس، پشت سر ایوب الکعبی وارد میدان شد و از همان دقایق ابتدایی نشان داد که بی‌جهت به او لقب «ستاره روزهای اخیر المپیاکوس» داده نشده است.

قرمزهای پیرائوس که برای دومین بازی پیاپی به طارمی میدان داده بودند، در همان شروع مسابقه می‌توانستند با یک حرکت برق‌آسا از مهاجم ایرانی‌شان به گل برسند؛ صحنه‌ای که اگرچه استادیوم را به مرز انفجار هیجان رساند اما شادی احتمالی طارمی و یارانش نیمه‌تمام ماند.

طارمی که پیش از این با دبل در هفته یازدهم برابر آترومیتوس، سپس با گل تماشایی مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا و بعد از آن گلزنی در دیدار جام حذفی، درخششی خیره‌کننده داشته، در این مسابقه هم بی‌تاب اضافه کردن یک گل دیگر به کارنامه‌اش بود. او در دقیقه ۱۳ روی پاس ارسالی استِرِفتزا و پاس‌کاری هوشمندانه الکعبی در موقعیتی طلایی قرار گرفت؛ ضربه اولش با واکنش فوق‌العاده لامپروپولوس مهار شد و توپ از دروازه عبور نکرد. در برگشت نیز طارمی با یک ضربه چیپ کوتاه و دقیق تلاش کرد توپ را از بالای سر گلر عبور دهد، اما این بار کرسیمیر کریزمانیک مدافع کروات، توپ را درست روی خط دروازه بیرون کشید تا یک گل صددرصد را نجات دهد و لحظه جشن طارمی را نقش بر آب کند.

در ادامه مسابقه، ایوب الکعبی دو بار برای المپیاکوس گلزنی کرد و تیم میزبان در نیمه دوم نیز یک بار دیگر دروازه اوفی را باز کرد تا در پایان با برد قاطع ۳–۰ زمین را ترک کند. طارمی تا دقیقه ۷۴ در میدان حضور داشت و بارها در ساخت حملات نقش‌آفرینی کرد، اما شانس یار او نبود تا تعداد گل‌هایش در این فصل سوپرلیگ یونان از عدد ۶ فراتر برود.

پیش از این مسابقه، طارمی در لیگ یونان دو بار در ترکیب اصلی و پنج بار به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و موفق به زدن ۶ گل شده بود؛ آمار قابل توجهی که امشب می‌توانست حتی پربارتر شود، اما سد بدشانسی اجازه نداد جشن گل دیگری برای مهاجم ایرانی المپیاکوس به‌پا شود.

