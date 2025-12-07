به گزارش ایلنا، اینتر میامی با درخشش مسی و دو پاس گل او در فینال مقابل ونکوور وایتکپس، نخستین عنوان قهرمانی لیگ MLS در تاریخ باشگاه را به دست آورد.

فوق‌ستاره آرژانتینی که پس از بازی عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل (MVP) را نیز دریافت کرد، در اظهارات پس از مسابقه گفت: «سه سال پیش تصمیم گرفتم به MLS بیایم و امروز قهرمان این لیگ شدیم. سال گذشته خیلی زود از رقابت‌های لیگ حذف شدیم و در مرحله اول ناکام ماندیم، اما امسال یکی از اهداف اصلی‌مان قهرمانی در ام ال اس بود. تیم تلاش بسیار بزرگی کرد؛ سال طولانی با بازی‌های زیاد بود و ما در تمام فصل سربلند بیرون آمدیم. این همان لحظه‌ای است که منتظرش بودم و همه ما در تیم منتظرش بودیم. برای همه ما بسیار زیباست و واقعاً شایسته‌اش بودند.»

مسی در بازی فینال نقش ستاره اول میدان را ایفا کرد و در هر سه گل تیمش تأثیر مستقیم داشت. این عنوان، چهل و هشتمین جام دوران حرفه‌ای او به شمار می‌رود.

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینتر میامی، نیز پس از بازی از تأثیر مسی تمجید کرد و گفت:«در دو، سه، چهار بازی آخر او تلاش فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد که نشان می‌دهد چقدر برنده شدن این جام برایش مهم بوده است. به او نگفتم این کار را بکند، اما این رفتارش نشان‌دهنده خاص بودن اوست. او دقیقاً برای بردن این جام به اینجا آمد.»

