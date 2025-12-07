پدر لامین یامال به تحریک هواداران رئال بتیس متهم شد

خبرگزاری کار ایران
پدر لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، در جریان پیروزی این تیم در لالیگا به تحریک هواداران رئال بتیس متهم شد. این درگیری باعث شد تا نیروهای امنیتی وارد عمل شوند.

به گزارش ایلنا، بارسلونا در این دیدار با نتیجه 5-3 بر رئال بتیس غلبه کرد و با هت‌تریک فرناندو تورس و گلزنی یامال و روونی بردغجی، فاصله‌اش با رئال مادرید در رده دوم را به چهار امتیاز افزایش داد. یامال در ترکیب اصلی هانسی فلیک قرار داشت و به همراه مارکوس رشفورد و تورس به میدان رفت. در این بازی، روبرت لواندوفسکی به دلیل استراحت در ترکیب نبود.

تیم بارسلونا در نیمه اول با هت‌تریک تورس و گل رونی بردغجی به برتری ۴-۱ رسید. در دقایق پایانی، بارسلونا یک پنالتی به دست آورد و یامال این ضربه را به گل تبدیل کرد. با اینکه دیگو لورنت و کچو هرناندز دو گل برای بتیس به ثمر رساندند، اما بارسلونا در نهایت موفق به کسب سه امتیاز ارزشمند شد.

در حالیکه عملکرد یامال در میدان بسیار عالی بود، پدر او به خاطر درگیری با هواداران رئال بتیس در ورزشگاه به دردسر افتاد. به گزارش یگو دِ وگا در برنامه کاروسل دپورتیو، وضعیت در جایگاه هواداران، جایی که پدر یامال نشسته بود، پس از تحریک عمدی هواداران بتیس به تنش کشیده شد.

گفته می‌شود او حرکاتی انجام داده که باعث خشم هواداران محلی شده و منجر به ایجاد لحظات تنش‌آمیز گردید. یکی از نیروهای امنیتی ورزشگاه مجبور به مداخله شد و به وضوح دیده شد که به سمت پدر یامال می‌رود تا از او بخواهد آرام شود. یگو دِ وگا همچنین اظهار داشت:«من از دوستم که آنجا بود پرسیدم و او گفت که در حال حاضر اوضاع آرام شده، اما لحظه‌ای بود که او حتی فکر می‌کرد ممکن است اتفاقی بیفتد.»

ستاره جوان بارسلونا در چهار بازی لالیگا در ماه نوامبر عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و در برابر تیم‌های الچه، سلتا ویگو و دپورتیوو آلاوس گلزنی کرد و در پیروزی قاطع بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو دو پاس گل نیز داد. لحظات برجسته یامال شامل نمایش دو پاس گل در بازگشت بارسلونا به نوکمپ و یک گل و یک پاس گل در بازی مقابل آلاوس بود.

