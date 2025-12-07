خبرگزاری کار ایران
واکنش سرمربی عربستان به حضور در گروه مرگ جام جهانی
سرمربی تیم ملی عربستان در مورد گروه عربستان در جام جهانی 2026 صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، هروه رنار، سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان، در گفت‌وگویی دیدگاه خود درباره گروه تیمش در جام جهانی ۲۰۲۶ و اهداف و انتظارات خود در این رقابت‌ها را مطرح کرد؛ جایی که عربستان در گروه هشتم در کنار اسپانیا، اروگوئه و کیپ‌ورد قرار گرفته است.

رنار با مرور خاطرات آخرین حضورش در جام جهانی ۲۰۲۲ و پیروزی تاریخی مقابل آرژانتین گفت: «در نسخه گذشته، ما مقابل آرژانتین پیروز شدیم اما صعود نکردیم. بنابراین باید با جاه‌طلبی‌ بزرگ‌تری بازگردیم.» 

او تأکید کرد که موفقیت‌های مقطعی کافی نیست و تیمش باید با نگاه تازه و جدی‌تری وارد رقابت‌ها شود. به گفته او، برنامه‌ریزی آتی عربستان باید بر مبنای درس‌های مهم گذشته شکل بگیرد تا حضور اثرگذارتری رقم بخورد.

این سرمربی فرانسوی که پیش‌تر هدایت تیم ملی مراکش را بر عهده داشت، با اشاره به تغییرات در فرمت جدید جام جهانی، از جمله افزایش تعداد گروه‌ها و صعود ۸ تیم از میان ۱۲ تیم سوم، افزود: «هشت تیم از بین تیم‌های سوم گروه‌ها به مرحله بعد می‌روند، بنابراین باید تلاش کنیم که در جایگاه چهارم قرار نگیریم.» 

رنار این ساختار جدید را فرصتی برای افزایش شانس صعود دانست، اما تأکید کرد که نباید به این موضوع دل بست و عملکرد باید در سطحی بالا باشد.

رنار در ادامه درباره تغییرات ایجادشده در فهرست تیم ملی عربستان گفت: «تیم را نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ تغییر دادیم. گاهی لازم است در یک تورنمنت جدید، بازیکنان تازه‌ای را کشف کنیم. این همان چیزی است که برای جام جهانی لازم داریم.» 

او تأکید کرد که آماده‌سازی برای این رقابت در جام جهانی باید به سرعت آغاز شود، به‌ویژه که گروه عربستان ترکیبی از تیم‌های باتجربه جهانی و تیم‌هایی با روند رشد سریع است؛ موضوعی که به گفته او نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

