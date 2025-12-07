به گزارش ایلنا، شاگردان آرنه اشلوت که برای جبران تساوی میانه هفته مقابل ساندرلند به یورکشایر سفر کرده بودند، با دو گل هوگو اکتیکه در نیمه دوم با نتیجه ۲-۰ پیش افتادند. مهاجم فرانسوی که برای نخستین بار پس از دربی مرسی‌ساید در ماه سپتامبر موفق به گلزنی در لیگ شده بود، به نظر می‌رسید پیروزی را برای قرمزها تضمین کرده است.

با این حال، خطای پنالتی ابراهیما کوناته روی ویلفرد گنونتو راه بازگشت لیدز را باز کرد. دومینیک کالورت-لوین پنالتی را گل کرد و تنها دو دقیقه بعد، آنتون اشتاخ حساب کار را به تساوی کشاند. سوبوسلای در دقیقه ۸۰ فکر می‌کرد با گل خود برتری را به لیورپول بازگردانده، اما آئو تاناکا، ستاره ژاپنی لیدز که در میانه هفته نیز مقابل چلسی گلزنی کرده بود، در وقت‌های تلف‌شده گل سوم میزبان را به ثمر رساند.

سوبوسلای که در فصلی دشوار برای لیورپول یکی از معدود بازیکنان ثابت و تأثیرگذار بوده، پس از سوت پایان در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس گفت:«بعد از ۲-۰ واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد. انگار فکر کردیم بازی تمام شده است. از همان ابتدا به هم تذکر داده بودیم که نباید حریف را دست‌کم بگیریم. شاید پس از پنالتی، جریان بازی به سمت آن‌ها چرخید. ما واکنش خوبی نشان دادیم و برگشتیم، اما دوباره روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم که اصلاً خوشایند نیست.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل روانی در تیم وجود دارد یا نه، اظهار داشت: «نمی‌دانم، شاید درست بگویید. اما بعد از ۲-۲ واکنش فوق‌العاده‌ای نشان دادیم و روحیه‌مان را به نمایش گذاشتیم. می‌دانستیم اشتباه کردیم که اجازه دادیم بازی به ۲-۲ برسد، اما درباره نتیجه حرفی ندارم.»

هافبک مجارستانی درباره فضای رختکن پس از بازی نیز گفت: «آنچه در رختکن اتفاق افتاده، در رختکن می‌ماند و برای عموم نیست. باید این وضعیت را مدیریت کنیم و راه‌حل پیدا کنیم. همیشه فرصت بعدی در سه‌شنبه یا آخر هفته هست، اما گاهی باید به خودمان نگاه کنیم؛ به خانه برویم و فکر کنیم آیا همه تلاش ممکن را انجام داده‌ایم یا نه. اگر جواب بله باشد، فقط باید ادامه دهیم تا دوباره جریان به نفع‌مان بچرخد.»

انتهای پیام/