آقای گل پرسپولیس چگونه در دربی مهار شد؟

به گزارش ایلنا، اگرچه علی علیپور همیشه یکی از چهره‌های تعیین‌کننده شهرآورد بوده، اما در دربی ۱۰۶ عملاً مجال نفس کشیدن هم پیدا نکرد. فریم‌های متعدد از جریان بازی نشان می‌دهد که مهاجم اول پرسپولیس در اغلب لحظات زیر سایه سنگین مدافعان استقلال قرار داشت. سایه‌ای که هرگز از او جدا نمی‌شد!

از نخستین دقایق بازی، سامان فلاح مأمور اصلی مهار علیپور بود. بازیکنی که با فیزیک قوی و سماجت بالا اجازه نداد علیپور در داخل یا حتی پشت محوطه آزادی عمل داشته باشد. هر بار که شماره ۹ سرخ‌ها سعی می‌کرد با چرخش یا فرار کوتاه صاحب فضا شود، فلاح گام‌به‌گام او را دنبال می‌کرد و کاملاً بدن‌به‌بدن او قرار می‌گرفت.

اما این فقط فلاح نبود. در صحنه‌هایی که توپ رو به جلو حرکت می‌کرد، حسین گودرزی نیز فاصله خود با علیپور را به حداقل می‌رساند تا راه هرگونه فرار قطری یا استفاده از پاس‌های در عمق بسته شود. حتی در مقاطعی مدافعان میانی دیگر استقلال نیز برای خنثی کردن او وارد عمل می‌شدند.

نتیجه این فشار مستمر، کاهش چشمگیر لمس توپ‌های علیپور و کم شدن موقعیت‌های بالقوه او بود. استقلال به‌خوبی می‌دانست که علیپور فصل گذشته با یک فرصت‌طلبی درخشان، گل برتری پرسپولیس را در برابر ساپینتو ثبت کرده بود و بنابراین ساپینتو استراتژی مشخصی برای مهار آقای گل سرخ‌ها داشت.

اگرچه علیپور با جنگندگی همیشگی خود تلاش کرد از این حلقه محاصره خارج شود، اما تعداد زیاد مدافعان نزدیک به او، اجازه خلق لحظه‌ای مشابه دربی‌های گذشته را نداد. این یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که پرسپولیس در محوطه جریمه استقلال کمتر خطرساز شد.

علیپور در چهار دیدار اخیر در گلزنی ناکام بوده و صدد جدول گلزنان را از دست داده و حالا باید دید در این هفنه می‌تواند به روند گلزنی بازگردد یا خیر.

