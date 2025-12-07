به گزارش ایلنا، اینترمیامی پس از پیروزی ۳-۱ مقابل ونکوور وایت‌کپس در استادیوم چیس، قهرمان جام MLS ۲۰۲۵ شد. این پیروزی اولین عنوان قهرمانی این باشگاه در تاریخ خود و چهارمین عنوان مسی از زمان پیوستن به این تیم است که مجموع قهرمانی‌های او را به عدد ۴۷ می‌رساند.

درخشش کلاس آرژانتینی

این مسابقه تحت تأثیر کلاس آرژانتینی‌ها قرار داشت؛ مسی با دو پاس گل کلیدی برای رودریگو دی پل و تادئو آلینده، که گل‌های پیروزی را به ثمر رساندند، درخشید. ادیر اوکامپو با گل به خودی، اولین گل را برای میامی به ثمر رساند و علی احمد هم برای ونکوور گل زد.

فینالی پر از احساسات و وداع‌ها

علاوه بر افتخار ورزشی، این شب حاوی احساسات زیادی بود: این آخرین بازی حرفه‌ای سرخیو بوسکتس و جوردی آلبا، دو افسانه فوتبال، بود که در کنار مسی با یک جام خداحافظی کردند. شادی در استادیوم چیس نه تنها پیروزی را منعکس می‌کرد، بلکه پایان یک فصل تاریخی در فوتبال جهان را نیز نشان می‌داد.

مسی و ماسکرانو: یک تیم رویایی

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینتر میامی، اولین عنوان رسمی خود را با رهبری تیمی پر از استعدادهای آرژانتینی کسب کرد. این تیم پس از گل تساوی ونکوور، با تحمیل سبک و فشار خود، بازی را به کنترل درآورد و با حملات حساب شده، به پیروزی رسید.

بازیکنان کلیدی شامل روکو ریوس نوو و اسکار اوستاری در دروازه، توماس آویلس، گونزالو لوجان و مارسل ویگاندت در خط دفاع، بالتاسار رودریگز و رودریگو دی پل در خط میانی، و مهاجمان تادئو آلینده و ماتئو سیلوتی بودند که همگی تحت حمایت لیونل مسی قرار داشتند.

عنوانی که منظر فوتبال آمریکا را تغییر می‌دهد

با این پیروزی، اینتر میامی یک پروژه ورزشی را حول محور مسی تثبیت کرده و سطح MLS را ارتقا می‌دهد. پیروزی ۳-۱ نه تنها افتخار ورزشی را به ارمغان می‌آورد بلکه یک نقطه عطف تاریخی برای این باشگاه و شهر فورت لودردیل به شمار می‌آید.

مسی، با استعداد و رهبری خود، دوباره در لحظات حساس تعیین‌کننده بود. حالا که اینتر میامی قهرمان شده، صفحه‌ای فراموش‌نشدنی در تاریخ MLS نوشته شده و افسانه‌هایی چون بوسکتس و آلبا با یک عنوان به یادماندنی وداع کردند.

انتهای پیام/