برندگان و بازندگان قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ سرانجام برگزار شد و تیمها در مراسمی در واشنگتن دیسی به رقابتهای خود در تابستان آینده در آمریکای شمالی پیوستند.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور چهرههای مشهور ورزشی مانند ریو فردیناند، تام بردی، شکیل اونیل و وین گرتزکی برگزار شد، قهرمانان فعلی یعنی آرژانتین در گروهی با اتریش، الجزایر و اردن قرار گرفتند.
همچنین فرانسه، نایبقهرمان ۲۰۲۲، در گروهی دشوار با سنگال و نروژ قرار گرفت. انگلیس نیز با کرواسی، پاناما و غنا همگروه شد، در حالیکه سه میزبان این مسابقات یعنی ایالات متحده، مکزیک و کانادا نیز شرایط مناسبی داشتند، هرچند که کانادا امیدوار است ایتالیا از طریق پلیآفهای اروپایی به جام جهانی صعود نکند.
برنده: تیم ملی آمریکا
وضعیت برای مربی تیم ملی آمریکا، مائوریسیو پوچتینو، به طرز قابل توجهی بهبود یافته است. او در آغاز کار خود با انتقادات زیادی مواجه بود، اما پس از پنج بازی بدون شکست، از جمله پیروزی ۵-۱ مقابل اروگوئه، اکنون به موفقیت در جام جهانی امیدوار است.
قرعهکشی به نفع آمریکا بود، زیرا تیمهای استرالیا و پاراگوئه در گروه D از ضعیفترینها به شمار میروند. اگر پوچتینو بتواند این روند مثبت را ادامه دهد، احتمال رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی برای آمریکاییها وجود دارد.
بازنده: فرانسه
فرانسه به عنوان یکی از تیمهای سیددار در این جام جهانی، انتظار گروهی آسان را داشت، اما با چالشهای جدی روبرو شده است. آنها با نروژ، تیمی که کمتر کسی میخواست با آن همگروه شود، و سنگال، که در رده ۱۹ جهان قرار دارد، همگروه شدند. این دو تیم میتوانند تهدیدی جدی برای صعود فرانسه به مراحل بالاتر باشند.
برنده: اعضای باقیمانده نسل طلایی بلژیک
نسل طلایی بلژیک که به نظر میرسید دیگر نتواند پتانسیل خود را به نمایش بگذارد، هنوز هم امیدهایی دارد. ستارههایی مانند کوین دیبروینه، روملو لوکاکو و تیبو کورتوا در این تیم باقی ماندهاند و با وجود عملکرد ضعیف در مرحله مقدماتی، این تیم در گروهی با ایران، مصر و نیوزلند قرار گرفته است که به نظر میرسد شانس خوبی برای صعود دارند.
بازنده: اسکاتلند
اسکاتلند در قرعهکشی به گروهی سخت با برزیل و مراکش افتاده است. با اینکه برزیل دیگر آن قدرت سابق را ندارد، اما هنوز هم به عنوان پنجبار قهرمان جهان شناخته میشود و اسکاتلند برای صعود به دور بعدی به چالشهای جدی خواهد برخورد.
برنده: وضعیت درجه یک اسپانیا
اسپانیا به عنوان بالاترین تیم ردهبندی در فوتبال ملی، با قرعهای بهتر از آنچه انتظار میرفت، مواجه شده است. با وجود اینکه اروگوئه تیمی غیرقابل پیشبینی است، اسپانیا میتواند با پیروزی در گروه خود به راحتی به مراحل بالاتر صعود کند.
بازنده: فینال رویایی فیفا
با اینکه لیونل مسی و کریستیانو رونالدو همچنان در تلاش برای ادامه دوران خود هستند، به نظر میرسد که آرزوی یک فینال بین این دو ستاره در جام جهانی به واقعیت نخواهد پیوست، زیرا آرژانتین و پرتغال در یک سمت جدول قرار دارند. اما هنوز هم احتمال دیدار این دو در مرحله یکچهارم نهایی وجود دارد که میتواند توجهات زیادی را جلب کند.